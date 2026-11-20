„W celu jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu co do osób właściwych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP (…) proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia oraz poinformowanie NBP o podjętych w sprawie działaniach nie później niż do dnia 27 listopada 2026 r.” - napisano w obu pismach wysyłanych przez NBP.

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NBP zaznacza, że nie jest instytucją „właściwą do przesądzenia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym”.

„Niemniej kwestia prawidłowej reprezentacji Trybunału Konstytucyjnego ma dla NBP istotne znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób niewątpliwie uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału prowadzonych przez NBP” — podkreślono.

NBP blokuje rachunki TK

W poniedziałek Narodowy Bank Polski poinformował, że zdecydował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Bank tłumaczył, że to następstwo konfliktu w TK. Instytucja podkreśliła, że nie jest od rozstrzygania sporów prawnych, musi jednak ustalić, kto może legalnie zlecać operacje na rachunkach Trybunału.

Wcześniej o takie zawieszenie apelował prezes TK Bogdan Święczkowski.

Kierująca obecnie pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że wszystkie zobowiązania TK, w tym wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych tam osób, zostaną uregulowane w najbliższych dniach.

W czwartek Święczkowski napisał list do prezesa NBP Adama Glapińskiego. „Informuję, iż to ja jako legalny prezes Trybunału Konstytucyjnego winienem mieć dostęp do rachunków bankowych i możliwość dokonywania operacji płatniczych w imieniu Trybunału Konstytucyjnego” — napisał.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jako podstawę prawną działań wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prawnicy spierają się o legalność takiego rozwiązania.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.