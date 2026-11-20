Najnowsze długoterminowe prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na najbliższe 10 dni wskazują na to, że prawdziwa zima dotrze do Polski jeszcze w listopadzie.

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Już wkrótce zapomnimy o jesiennej aurze. Synoptycy prognozują opady śniegu w wielu regionach

Od kilku dni możemy cieszyć się w naszym kraju dosyć wysokimi, jak na listopad, temperaturami. Często jednak towarzyszą im duże zachmurzenie, deszcz oraz silny wiatr.

Według najnowszych prognoz IMGW na nadchodzące 10 dni aura wkrótce zacznie wyraźnie się zmieniać. W wielu regionach już od poniedziałku 23 listopada opady deszczu zastąpione zostaną przez deszcz ze śniegiem i śnieg. Tego ostatniego spodziewać powinni się mieszkańcy całej południowej części Polski, a także regionów północno-wschodnich. Opady najbardziej intensywne mogą być w centrum i na krańcach południowych.

W wielu regionach Polski już wkrótce może spaść śnieg Foto: IMGW

Śnieg pojawiać może się miejscami przez cały nadchodzący tydzień. Większe opady prognozowane są w piątek 27 listopada na zachodzie oraz w sobotę 28 listopada w centrum i na wschodzie.

Do Polski wkroczy zima. Całodobowe mrozy jeszcze w listopadzie

Opadom śniegu początkowo nie będzie towarzyszył znaczny spadek temperatur. W poniedziałek 23 listopada maksymalne temperatury mieścić się mają w przedziale od 0 st. C miejscami na południu do 4 st. C na krańcach północnych. Chłodniej będzie jedynie na krańcach południowych. Tam maksymalnie minus 5 st. C. Kolejne dni, aż do czwartku, przyniosą podobne temperatury.

Do Polski nadciągają całodobowe mrozy Foto: IMGW

Jednak już od piątku 27 listopada od wschodu zacznie do Polski napływać chłodniejsze powietrze. Tego dnia termometry pokażą maksymalnie od minus 1 st. C miejscami na wschodzie do 4 st. C na krańcach południowych. Jeszcze zimniej zrobi się w sobotę. Natomiast w niedzielę 29 listopada już w całym kraju utrzymywać się mają ujemne temperatury. Na termometrach zobaczyć będzie można maksymalnie od minus 1 st. C miejscami na zachodzie do minus 4 st. C w centrum. Nieco cieplej będzie jedynie na krańcach południowych, gdzie termometry pokażą maksymalnie 0 st. C.