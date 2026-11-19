Marian Strzelczyk wynalazł palnik do pieca, który może pomóc dbać o środowisko i oszczędzać
Autorem palnika jest Marian Strzelczyk, który przez większość życia zawodowego pracował jako spawacz, przede wszystkim w energetyce. O jego wynalazku pisze „Fakt”.
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Opracowany i opatentowany przez mężczyznę palnik dymu to zestaw specjalnych płyt ceramicznych. Można je zamontować zarówno w tradycyjnych piecach węglowych, jak i w dużych kotłach przemysłowych. Tym samym przy ich stosowaniu nie ma konieczności wymiany całego urządzenia. Koszt przerobienia pieca centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym wynosi 4 tys. zł.
Palnik dymu, jak zapewnia jego twórca, przynosi znaczące korzyści nie tylko dla środowiska, lecz także dla budżetu. Pozwala zmniejszyć emisję zanieczyszczeń aż o 80 proc., natomiast zużycie opału – o ok. 40 proc.
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Marian Strzelczyk w rozmowie z dziennikiem opowiedział, w jaki sposób działa wynaleziony przez niego palnik.
— Obserwowałem, jak działają tradycyjne piece i opracowałem specjalną płytę z kruszywa, której skład pozostaje moją tajemnicą. Dzięki niej wszelkie zanieczyszczenia są dokładnie zgazowywane. Dym i gazy, które powstają w procesie spalania, zamiast iść do góry, są zasysane z powrotem do żaru, nagrzewane do wysokiej temperatury i ulegają degradacji — powiedział autor wynalazku.
Marian Strzelczyk projektuje kotły, które wyposażone są w opatentowane palenisko z rusztem bębnowym. Kotły te umożliwiają spalanie paliw, które uznawane były dotychczas za odpady (m.in. stare podkłady kolejowe czy płyty meblowe). Paliwo jest zgazowywane, natomiast szkodliwe związki chemiczne ulegają dopaleniu w specjalnych komorach przeznaczonych do degradacji spalin.
To jednak nie wszystko. Najnowsze kotły wynalazcy posiadają turbinę parową, która umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej.
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Wynalazek mieszkańca Kwidzyna wzbudza zainteresowanie ekspertów. Jego jakość potwierdził w rozmowie z „Faktem” profesor Tadeusz Juliszewski z Wydziału Inżynierii, Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
— Pan Marian, jeśli konstruuje kocioł, to zawsze jest to oryginalna konstrukcja, dostosowana do konkretnego rodzaju odpadów — przyznał prof. Juliszewski. — Miałem okazję kontrolować duży kocioł przeznaczony do odgazowywania sklejki, który także może wytwarzać energię elektryczną. Zanim zostanie on uruchomiony, pan Marian sam sprawdza emisję tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i pyłów. Jako konstruktor nie może przekazać użytkownikowi kotła, który nie spełnia norm. To oryginalny wynalazca, który zajmuje się niezwykle ważnymi, choć często niedocenianymi sprawami — dodał ekspert.
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