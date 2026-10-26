– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków i panice, która zaczyna być w polskich domach, mieszkaniach, proponujemy ustawę „Tanie Ogrzewanie” – powiedział podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek.

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Pakiet „Tanie Ogrzewanie”. PiS chce obniżenia VAT na węgiel i prąd

Przedstawiona przez wiceprezesa PiS ustawa zakłada obniżenie stawki VAT na wszystkie paliwa stałe do 8 proc. Zmiany miałyby objąć między innymi węgiel, brykiet i pellet. – Proponujemy 8-proc. stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe, na węgiel, na brykiet, na pellet. To spowoduje, że węgiel będzie tańszy, tak jak i brykiet będzie tańszy od 250 do 300 zł na tonie tylko tą operacją – przekonywał Czarnek.

Drugim elementem pakietu ma być obniżenie VAT na energię elektryczną i ciepło. – Proponujemy także podatek 5 proc. VAT dla energii elektrycznej i ciepła, co spowoduje oszczędności miesięczne w budżecie średniej rodziny 3-, 4-osobowej nawet 70 zł – mówił wiceprezes PiS.

Czarnek zapowiedział również przygotowanie pakietu „Tanie Ogrzewanie 2.0” dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców z wyższymi zarobkami i VAT-owców. Jednocześnie polityk zaapelował o wywieranie presji na rząd, by ten nie pozostawiał przedsiębiorców bez dodatkowego wsparcia. – Do tego potrzebujemy jeszcze większego wysiłku także ze strony państwa dziennikarzy, uświadamiania rządowi, że pozostawienie tego bez reakcji, bez dopłat osłonowych takich, jak robił rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasach wielkiego kryzysu wojny rosyjsko-ukraińskiej, polska przedsiębiorczość będzie siadała – wskazał. – Będą zwalniani pracownicy, będą zamykały się firmy, a to będzie oznaczało jeszcze większe kłopoty finansów publicznych. Tylko tu wystarczy policzyć, ile to jest 2 plus 2 i chwilę pomyśleć po polsku, a nie zakładać turbany lub inne uszatki hinduskie czy rosyjskie – dodał.

Prezydent Katowic odwołany w referendum. Czarnek apeluje do prawicy

Podczas poniedziałkowej konferencji Czarnek odniósł się też do wyników niedzielnego referendum w Częstochowie, w którym zdecydowano o odwołaniu prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz rady miejskiej. Wiceprezes PiS zaapelował do całej prawicy o wystawienie wspólnego kandydata w przedterminowych wyborach. – Wystawmy wspólnego kandydata prawicy w Częstochowie, wspólnego jednego kandydata prawicy, a Częstochowa będzie miała włodarza na miarę swoich możliwości i oczekiwań jej mieszkańców i całej Polski – mówił.

W jego opinii „Polska chciałaby Częstochowy, która jest duchową stolicą Polski, ze względu na Jasną Górę i Matkę Bożą Częstochowską”. – Cała Polska chciałaby Częstochowy pięknej perełki, wizytówki Polski, do której przyjeżdżają także pielgrzymi z całego świata – dodał Czarnek. Jak podkreślił, „są na to szanse”. – Tylko wystawmy wspólnego kandydata prawicy – zaapelował.