Tusk, który przebywa z wizytą w Wietnamie, pytany o wynik referendum w Częstochowie stwierdził, że „może wyrazić tylko satysfakcję”, iż w sprawie prezydenta Matyjaszczyka mieszkańcy miasta mieli „podobną opinię jak prokuratura i CBA”.

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Delegatura Krajowego Biura Wyborczego poinformowała w poniedziałek nad ranem, że w referendum udział wzięły 51 863 osoby - przy wymaganym minimum do jego ważności 46 625. 97 procent głosów oddano za pozbawieniem prezydenta urzędu. Odwołano również radę miasta. W tej sprawie wypowiedziały się w niedzielę 51 844 osoby (96,2 proc. było za odwołaniem rady) przy progu ważności referendum 48 754 głosujących.

Tuska pytano czy zapowiedzi polityków prawicy dotyczące kolejnych referendów o odwołanie miejskich władz (referendum takie może odbyć się w Gliwicach, być może również w Poznaniu) są „elementem kampanii” wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. - Mam nadzieję, że nie, bo szkoda samorządów – odparł premier, który przypomniał, że w Warszawie nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów do zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Mówiąc o Matyjaszczyku premier zwrócił uwagę, że prezydent Częstochowy jeszcze przed odwołaniem był zatrzymany przez CBA w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i usłyszał zarzuty. - Wyprowadzono go z urzędu w czasie, kiedy jestem premierem, kiedy tymi sprawami zajmują się moi ludzie - w sensie pracujący dla naszego rządu, dla mojego rządu – podkreślił.

Tusk dodał, iż może „wyrazić (...) satysfakcję, że podobną opinię jak prokuratura i CBA mieli mieszkańcy Częstochowy”. - Nikt go nie bronił, włącznie z jego macierzystą partią. Ja bym z tego w żaden sposób nie robił uogólnienia – zaznaczył.

W ocenie premiera referendum jest „wdzięcznym narzędziem do pokazania, że coś się wali, coś się sypie”, a dla PiS i Konfederacji „im gorzej będzie w Polsce, tym lepiej”. Tusk ocenił, że przedstawiciele tych partii uważają, że w sytuacji, w której sytuacja w Polsce będzie gorsza, „być może łatwiej im będzie wygrać wybory”. - Ja tej logiki absolutnie nie mogę akceptować, że im gorzej, tym lepiej i mam nadzieję, że ludzie także to dostrzegą, że nie warto stawiać na tych, którzy są gotowi utopić i podpalić dom, byleby wygrać wybory. Ja takich gości nie jestem w stanie tolerować nawet – zaznaczył.

Dlaczego Krzysztof Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł wykonywać obowiązków?

Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami - są to prokuratorskie środki zapobiegawcze. Jego obowiązki sprawował I zastępca Zdzisław Wolski.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Częstochowy 25 lutego. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przyjęcia co najmniej 40 tys. zł w zamian za zmiany w budżecie miasta pozwalające na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla jednego z przedsiębiorców oraz przyjęcie od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień. Zgodził się na podawanie nazwiska. Od czerwca nie wypowiada się publicznie. Do czasu wyjaśnienia sprawy decyzją władz partii został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy.

Inicjatorzy referendum postawili prezydentowi zarzut nepotyzmu w Urzędzie Miasta i spółkach komunalnych. Wskazywali m.in., że partnerka Krzysztofa Matyjaszczyka (obecnie żona) stanęła na czele utworzonego Biura Ładu Korporacyjnego (kilka tygodni temu p.o. prezydenta je zlikwidował). Mówili też o zadłużeniu Częstochowy, braku kluczowych inwestycji, np. stadionu Rakowa.

W kampanii przedreferendalnej władze miasta podkreślały, że zadłużenie Częstochowy w stosunku do wysokości budżetu jest mniejsze niż w wielu dużych miastach. Skupiły się na pokazywaniu, jak rozwinęła się Częstochowa nie tylko w tej, ale i poprzednich kadencjach.

Komitet referendalny stworzyła grupa aktywistów miejskich oraz osób, które w ostatnich wyborach samorządowych kandydowały do rady miasta z listy Trzeciej Drogi (ugrupowanie nie uzyskało mandatów).