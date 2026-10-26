Bliscy aktora opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przekazali, że Eric Bauza zmarł „nagle”.

Reklama Reklama

Jeszcze w sobotę Bauza opublikował na Facebooku zdjęcie, na którym pozował z animatorem i reżyserem Davidem Silvermanem podczas targów LightBox Expo w Pasadenie. Rodzina nie przekazała żadnych dodatkowych informacji na temat nagłej śmierci aktora.

Eric Bauza miał 46 lat.

Z raportu opublikowanego przez Biuro Lekarza Sądowego Hrabstwa Los Angeles wynika, że Bauza zmarł w niedzielę z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego związanej z nadciśnieniem tętniczym.

Eric Bauza. Głosy z Looney Tunes i nagrody Emmy

W trakcie swojej kariery Bauza pracował przy setkach produkcji. Użyczał głosu również wielu innym znanym postaciom, takim jak Elmer Fudd, kanarek Tweety, Yosemite Sam, kogut Foghorn Leghorn, Marsjanin Marvin, Gossamer oraz Struś Pędziwiatr.

Oprócz dwóch najbardziej znanych bohaterów, którym użyczał głosu, Bauza wcielał się również w wiele innych postaci ze „Zwariowanych melodii”, takich jak kanarek Tweety, kogut Foghorn Leghorn, skunks Pepé Le Pew, Prosiak Porky, Struś Pędziwiatr, Elmer Fudd i Marsjanin Marvin – przypomina portal Deadline.

Wielu z tych bohaterów przemawiało jego głosem w filmie „Kosmiczny mecz: Nowa era” (Space Jam: A New Legacy) oraz serialu animowanym „Looney Tunes Cartoons”.

Za pracę przy tym drugim tytule Bauza otrzymał w 2022 r. pierwszą w historii nagrodę Children's and Family Emmy w kategorii najlepszy występ głosowy w programie animowanym. W 2024 r. ponownie zdobył tę nagrodę, tym razem za rolę w serialu „Młodzi Tytani: Akcja!” (Teen Titans Go!).

W 2023 r. został również laureatem nagrody Emmy za najlepszy występ głosowy w programie dla dzieci w wieku przedszkolnym, przyznanej mu za pracę przy serialu „Bugs Bunny Builders”.