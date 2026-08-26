Tim Curry urodził się 19 kwietnia 1946 roku w Cheshire w Anglii. Studiował dramat i anglistykę na University of Birmingham, a zawodową karierę rozpoczął na scenie. W 1968 roku dołączył do londyńskiej obsady musicalu „Hair”. Kilka lat później dostał rolę, która na zawsze zmieniła jego życie.

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W 1973 roku Curry wcielił się w doktora Franka-N-Furtera w londyńskiej produkcji „The Rocky Horror Show” Richarda O’Briena. Dwa lata później powtórzył tę rolę w filmowej wersji – „The Rocky Horror Picture Show”. Film początkowo nie odniósł wielkiego sukcesu, z czasem jednak stał się jednym z najsłynniejszych kultowych w historii kina. Postać ekscentrycznego naukowca uczyniła z Curry’ego ikonę popkultury.

Curry z powodzeniem występował również na Broadwayu i londyńskich scenach. Otrzymał trzy nominacje do nagród Tony. Grał m.in. Mozarta w „Amadeuszu”, a w 2005 roku wcielił się w króla Artura w musicalu „Spamalot”, przygotowanym przez Erica Idle’a z grupy Monty Python. Za swoją działalność teatralną otrzymał także wyróżnienia za całokształt osiągnięć artystycznych.

Jego filmografia była niezwykle różnorodna. Zagrał m.in. w „Annie”, „Legend”, „Clue”, „Kevin sam w domu 2” oraz „Muppet Treasure Island”. Jedną z jego najbardziej pamiętnych ról była jednak postać Pennywise’a w telewizyjnej adaptacji powieści Stephena Kinga „To” z 1990 roku. Jego interpretacja demonicznego klauna przez lata pozostawała jednym z najbardziej rozpoznawalnych wcieleń w historii horroru.

Curry był także cenionym aktorem dubbingowym. Użyczał głosu postaciom w filmach i serialach animowanych, a za swoją pracę otrzymał nagrodę Daytime Emmy. W 2012 roku przeszedł ciężki udar, po którym jego możliwości aktorskie zostały znacznie ograniczone. Skupił się przede wszystkim na dubbingu i sporadycznych występach. W 2016 roku powrócił do świata „Rocky Horror”, tym razem jako narrator telewizyjnego remake’u. W 2025 roku pojawił się podczas obchodów 50-lecia filmu w Academy Museum of Motion Pictures.