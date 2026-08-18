Johnny Depp prowadzi rozmowy w sprawie powrotu do roli kapitana Jacka Sparrowa w szóstej części „Piratów z Karaibów” – poinformował producent serii Jerry Bruckheimer. Byłby to znaczący zwrot, ponieważ jeszcze w 2022 r. aktor – zeznając pod przysięgą podczas procesu z Amber Heard – deklarował, że nie zagra ponownie swojej najsłynniejszej postaci.

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Nie chciał wrócić nawet za „300 milionów i milion alpak”. Co się zmieniło?

Johnny Depp może powrócić do jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych ról. Jak poinformował Jerry Bruckheimer, producent filmów z serii „Piraci z Karaibów”, prowadzone są rozmowy z aktorem dotyczące jego udziału w szóstej odsłonie cyklu.

– Rozmawiamy z Johnnym, pracujemy nad scenariuszem i mamy nadzieję, że uda nam się to doprowadzić do końca – powiedział Bruckheimer w rozmowie z serwisem Deadline.

Ewentualny powrót Deppa oznaczałby zmianę jego wcześniejszego stanowiska. W 2022 r., podczas transmitowanego procesu o zniesławienie przeciwko jego byłej żonie Amber Heard, aktor zeznał pod przysięgą, że Disney usunął go z serii. Zapowiedział wówczas, że nie zagra ponownie Jacka Sparrowa nawet jeśli zostanie mu zaoferowane „300 mln dol. i milion alpak”.

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Johnny Depp jako Jack Sparrow. Rola, która przyniosła miliardy i podbiła serca widzów

Depp po raz pierwszy wcielił się w kapitana Jacka Sparrowa w filmie „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” z 2003 r. Ekscentryczny, awanturniczy i chętnie sięgający po rum pirat stał się wówczas najbardziej rozpoznawalną, a zarazem najbardziej dochodową rolą w karierze aktora.

Pierwszy film z serii był inspirowany popularną atrakcją „Piraci z Karaibów” w parku Disney World, a jego akcję osadzono w czasach określanych jako „złota era piractwa”. Obok Johnny'ego Deppa w produkcji wystąpili także m.in. Keira Knightley, Orlando Bloom i Geoffrey Rush. Film odniósł duży sukces finansowy, zarabiając na całym świecie ponad 650 mln dol.

W latach 2006–2017 powstały cztery kolejne filmy. „Piraci z Karaibów” stali się pierwszą serią filmową, w ramach której dwa tytuły przekroczyły granicę miliarda dolarów wpływów każdy. Łącznie wszystkie części przyniosły ponad 4,5 mld dol.

Ostatnia dotychczas odsłona serii – „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara” – trafiła do kin w 2017 r. Mimo niezbyt przychylnych recenzji film zarobił niemal 800 mln dol.

Od głośnych procesów i utraty ról do hollywoodzkiego powrotu

W kolejnych latach szeroko komentowane problemy prawne Deppa wpłynęły na przebieg jego kariery. Przed amerykańskim procesem z Amber Heard aktor wytoczył w Wielkiej Brytanii sprawę o zniesławienie wydawcy dziennika „The Sun”, który określił go jako osobę bijącą żonę. W 2020 r. brytyjski sąd uznał, że takie określenie było „w znacznym stopniu prawdziwe”.

Po tym orzeczeniu Warner Bros poprosiło Deppa o rezygnację z udziału w serii „Fantastyczne zwierzęta”. Zdjęcia do trzeciego filmu z jego udziałem już wówczas trwały.

Dwa lata później zakończył się proces, który Depp wytoczył Heard w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgłych orzekła na korzyść aktora, uznając, że jego była żona zniesławiła go w artykule opublikowanym w „Washington Post”, w którym napisała, że „stała się osobą publiczną reprezentującą ofiary przemocy domowej”.

Nowe wyzwania Johnny'ego Deppa. Przed nim duży test

Po procesach Depp pojawiał się w kolejnych produkcjach filmowych. W 2023 r. zagrał króla Ludwika XV we francuskojęzycznym dramacie historycznym „Kochanica króla Jeanne du Barry”. Rok później użyczył głosu – w anglojęzycznej wersji filmu – maskonurowi w pełnometrażowej animacji „Jurek Maskonurek i misja puffinów”.

Kolejnym sprawdzianem tego, jak publiczność przyjmie powrót Deppa do roli gwiazdy dużej produkcji filmowej, może być film „Ebenezer”. Aktor wcieli się w nim w Scrooge'a. Za reżyserię odpowiada Ti West. Premiera filmu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych planowana jest na listopad.