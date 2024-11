Johnny Depp powraca do Hollywood. Zagra w filmie akcji

Problemy Johnny'ego Deppa. Sprawa sądowa z 2022 i jej konsekwencje

Życie prywatne Johnny’ego Depp’a od zawsze obfitowało w głośne rozstania z partnerkami oraz inne kontrowersje. W 2022 roku sprawa sądowa o wzajemne zniesławienie między Depp’em a jego byłą żoną, aktorką Amber Heard, stała się jedną z najgłośniejszych spraw sądowych XXI wieku. Transmisje z sali rozpraw oglądały miliony fanów aktora, którzy wierzyli w jego niewinność. Ostatecznie ława przysięgłych orzekła, że obie strony się zniesławiły i muszą wypłacić sobie wyznaczone odszkodowania. W wyniku pozwu i utraty części reputacji aktor stracił rolę w trzeciej części „Fantastycznych zwierząt”. Negatywne nastawienie Hollywood do Depp’a podczas rozprawy tylko potęgowało jego złość, a aktor już od dłuższego czasu głośno krytykował wytwórnie filmowe.

Po zakończeniu głośnej sprawy sądowej Johnny Depp znalazł dla siebie miejsce w europejskim kinie. W 2023 roku wystąpił we francuskim dramacie kostiumowym „Kochanica króla Jeanne du Barry”. A kilka dni temu na festiwalu w Rzymie miał premierę wyreżyserowany przez niego film biograficzny „Modi: Three Days on the Wing of Madness”.

„Day Drinker” – powrót Johnny’ego Depp’a do Hollywood

Akcja filmu „Day Drinker” rozgrywa się na statku wycieczkowym. Bohaterami są barmanka oraz tytułowy stały klient pokładowego baru, który skrywa tajemnicę. Wkrótce odkryją, że ich losy splatają się w zaskakujący sposób, gdy znajdą się w samym centrum kryminalnej intrygi. Ekranową partnerką Depp’a będzie Penélope Cruz. Depp i Cruz spotkają się na planie filmowym po raz czwarty: wcześniej wystąpili razem w filmach „Blow” (2001), „Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach” (2011) oraz „Morderstwo w Orient Expressie” (2017). Reżyserem „Day Drinker” jest Marc Webb, najbardziej znany z ekranizacji komiksu „Niesamowity Spider-Man” z 2012 roku oraz jego kontynuacji.