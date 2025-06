– Młodszy chłopiec jest napiętnowany przez życie, zepchnięty na margines – mówił Ziębiński. – Rozpaczliwie szuka więzi rodzinnych i swojego miejsca w świecie. W ekstremalnych warunkach potrafi jednak zdobyć się na odwagę, szlachetność i wielkoduszność. Jego starszy brat, pozornie silny i przystosowany do reguł rządzących życiem, nie umie znaleźć równowagi między obowiązkami a uczuciem, nie potrafi uporać się z odpowiedzialnością, jaka na nim ciąży. W sytuacji zagrożenia tylko zwierzęcy instynkt, bezwzględność i okrucieństwo pozwalają mu stawić czoła dramatycznym okolicznościom – tłumaczył.

To był ciekawy film, znów z dobrą obsadą – w rolach głównych wystąpili Artur Żmijewski, Renata Dancewicz i Rafał Maćkowiak. Ale Ziębiński nie poszedł za ciosem. Zaszył się w produkcjach telewizyjnych. Reżyserował spektakle Teatru Telewizji i seriale, m.in. „Kopciuszek”, „Bank nie z tej ziemi”, „Dublerzy”, „Znaki”, potem przyszły też odcinki „Leśniczówki”, „Śladu”, „Sąsiedzkich porachunków”, ostatnio „Komisarza Mamy” i „Krwi”.

„Banksterzy”. Film o nowej Polsce

W 2020 roku pokazał swoją ostatnią fabułę – „Banksterzy”. Ćwierć wieku wcześniej realizował odcinki serialu „Bank nie z tej ziemi”, w którym mieszkańcy zaświatów postanawiali odkupić swoje winy, reaktywując przedwojenny bank i niosąc pomoc „dobrym ludziom w słusznych sprawach”. W „Banksterach” spojrzał na nową polską rzeczywistość. Zrobił film o ludziach wplątanych w tryby dzisiejszego systemu finansowego. O ludziach, którzy promowali w bankach kredyty we frankach, mając pełną świadomość, że ich klientów doprowadzi to do niewypłacalności. Ziębiński pokazał ludzi bezwzględnych, nastawionych na maksymalny zysk: uwikłanych w polityczne układy prezesów banków, urzędników, którzy zdając sobie sprawę z zagrożeń, sprzedawali promowane „produkty”, uciszając własne sumienia. Ale sportretował i tych, którzy przez to przeżyli życiowe tragedie.

Ziębiński bardzo sprawnie ten film wyreżyserował, a na ekranie – jak zwykle u tego reżysera – pojawiła się cała plejada ciekawych aktorów. W filmie zagrali m.in. Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Lamparska, Jan Frycz, Tomasz Karolak, Antoni Królikowski.

Marcin Ziębiński nakręcił też około 600 reklam.