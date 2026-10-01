Departament Więziennictwa Tennessee poinformował, że podczas środowej egzekucji wykonano wszystkie czynności przewidziane protokołem. Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, ale jej serce nadal biło. Stanowa procedura przewiduje podanie drugiej dawki, jeśli pierwsza nie spowoduje śmierci, nie określa jednak, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje.

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Dwie dawki pentobarbitalu i wciąż bijące serce. Sprawa Christy Pike

Sam fakt przeżycia egzekucji nie wyklucza kolejnej próby jej wykonania. W 1947 r. Sąd Najwyższy USA zezwolił Luizjanie na ponowne wykonanie wyroku wobec Williego Francisa, który przeżył egzekucję na krześle elektrycznym wskutek awarii urządzenia. Sąd odrzucił argument, że kolejna próba naruszałaby VIII poprawkę do konstytucji USA, zakazującą stosowania „okrutnych i wymyślnych kar”.

Orzeczenie SN nie daje jednak stanom nieograniczonej możliwości ponawiania nieudanych egzekucji. SN zwrócił wówczas uwagę, że pierwsza próba nie powiodła się wskutek nieprzewidywalnej awarii. W przypadku Pike nieznany jest powód, dlaczego nie udało się wykonać skutecznie wyroku. Jeśli dochodzenie wykaże, że wszystkie wymogi protokołu zostały spełnione, a Pike mimo podania obu dawek przeżyła, jej prawnicy mogą argumentować, że problem tkwi w samej procedurze, a nie sposobie przeprowadzenia egzekucji – zauważył amerykański prawnik Lawrence J. Tjan w analizie opublikowanej na portalu Law Commentary.

Według Tjana środowe wydarzenia mogą więc stać się podstawą nowego sporu konstytucyjnego. Nie dotyczyłby on samego skazania Pike na śmierć, lecz sposobu wykonania tego wyroku i tego, czy stan może ponownie zastosować wobec niej tę samą procedurę.

Ewentualne uznanie zastrzyku za niekonstytucyjny nie oznaczałoby jednak uchylenia kary śmierci. Prawo Tennessee stanowi, że w takim przypadku wyrok pozostaje w mocy do czasu, gdy będzie można go zgodnie z prawem wykonać przy użyciu innej konstytucyjnie dopuszczalnej metody. Pike, która popełniła przestępstwo w 1995 r., należy ponadto do grupy skazanych, którzy zgodnie z prawem stanowym mogą wybrać porażenie prądem zamiast zastrzyku.

Pike przed egzekucją zwróciła się również do gubernatora stanu Billa Lee o skorzystanie z prawa łaski i zamianę kary śmierci na dożywocie. Lee odmówił. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Tennessee po odrzuceniu wniosku o ułaskawienie skazany może co do zasady ponownie wystąpić o nie za kadencji kolejnego gubernatora. Kadencja Lee kończy się w styczniu 2027 r.

Tennessee wstrzymuje egzekucje i zarządza śledztwo po nieudanej egzekucji Pike

Lee wstrzymał po nieudanej egzekucji pozostałe egzekucje w Tennessee do końca roku i zarządził niezależne dochodzenie. Ustalenia władz mogą mieć znaczenie dla prawników Pike, którzy mogą wykorzystać je, próbując podważyć możliwość ponownego zastosowania wobec niej tej samej procedury.

Jak przypomniał Tjan, to nie pierwszy problem Tennessee z wykonaniem kary śmierci w ostatnim czasie. W maju nie udało się przeprowadzić egzekucji Tony'ego Carruthersa, ponieważ personel nie był w stanie założyć wymaganego zapasowego wkłucia dożylnego. Stan wstrzymał też egzekucje w 2022 r. po problemach dotyczących testowania środków używanych do zastrzyków. Obecny protokół z pentobarbitalem przyjęto w grudniu 2024 r.

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Kim jest Christa Pike i za co trafiła do celi śmierci? Brutalne morderstwo sprzed lat

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer.

W 1995 r. – gdy doszło do zbrodni – zarówno 18-letnia wówczas Christa Pike, jak i 19-letnia Colleen Slemmer, uczyły się w ośrodku Job Corps w Knoxville, przygotowującym młodych ludzi do podjęcia pracy. Pike stała się później jedną z najmłodszych kobiet skazanych na karę śmierci.

Za zabójstwo Colleen Slemmer skazana została Pike, ale i jej ówczesny chłopak, Tadaryl Shipp. Jednak tylko kobieta otrzymała wyrok śmierci.

Według prokuratury Pike uważała dziewczynę za rywalkę i zwabiła ją w odosobnione miejsce, by dokonać zbrodni. Slemmer najpierw była torturowana, a później została zabita. Sprawa odbiła się szerokim echem ze względu na brutalność czynu i młody wiek osób zaangażowanych.

Zbrodnia wstrząsnęła Knoxville. Według prokuratorów, Pike raniła Slemmer nożem, a następnie biła ją dużym kawałkiem asfaltu.

Sprawa wzbudziła dodatkowe emocje ze względu na pojawiający się w niej wątek satanizmu. W latach 80. i 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych panował silny społeczny lęk przed działalnością grup satanistycznych, określany jako „satanic panic”. Do takich skojarzeń w przypadku zabójstwa Slemmer przyczynił się m.in. pentagram wycięty na ciele ofiary. Tadaryl Shipp przyznał, że to on wykonał ten symbol.

Pike nie zaprzecza swojej winie. Jej prawnicy i osoby zabiegające o złagodzenie kary od lat argumentują jednak, że kara śmierci nie jest odpowiednia w przypadku przestępstwa popełnionego przez 18-letnią osobę z nieleczonymi zaburzeniami psychicznymi, która doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania.

Innego zdania jest matka zamordowanej. May Martinez chce, aby wyrok został wykonany, podkreślając, że czekała na to od dziesięcioleci.

Tyle kobiet stracono w USA od 200 lat. Historyczna sprawa Christy Pike

Jeśli egzekucja Christy Pike odbyłaby się zgodnie z planem, byłaby pierwszą egzekucją kobiety w Tennessee od 1820 r.

Egzekucje kobiet są rzadkie również w całych Stanach Zjednoczonych. Według Death Penalty Information Center od 1976 r. wykonano karę śmierci na 18 kobietach, co stanowi około 1 proc. wszystkich egzekucji przeprowadzonych w tym okresie.

W 2023 r. w Missouri stracono Amber McLaughlin, transpłciową kobietę skazaną za zabójstwo z 2003 r. Był to pierwszy przypadek wykonania w Stanach Zjednoczonych kary śmierci na transpłciowej kobiecie.

W 2021 r. wykonano zaś wyrok śmierci na Lisie Montgomery. Była to pierwsza od niemal siedmiu dekad egzekucja kobiety przeprowadzona przez rząd federalny USA. W 2015 r. egzekucję kobiety przeprowadzono natomiast w stanie Georgia.