Peter Magyar
Mimo że przewaga opozycyjnej partii Tisza, kierowanej przez Pétera Magyara, maleje drugi miesiąc z rzędu, jej poparcie pozostaje ponad dwukrotnie wyższe niż wynik rządzącego ugrupowania Fidesz-KDNP premiera Viktora Orbána. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Republikon dla dziennika „Népszava” w dniach 23–28 września na próbie tysiąca osób, Tisza utrzymuje pozycję lidera we wszystkich badanych grupach społecznych.
Po raz pierwszy od wyborów odnotowano wzrost poparcia dla koalicji Fidesz-KDNP, na której czele przez lata stał premier Orbán — zauważył dziennik. Jednocześnie Tisza pozostaje zdecydowanie najsilniejszym ugrupowaniem we wszystkich trzech badanych grupach wyborców – wynika z badania przeprowadzonego w dniach 23–28 września z udziałem tysiąca osób.
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W całej populacji poparcie dla Tiszy spadło o 2 punkty procentowe w porównaniu z sierpniem – z 56 do 54 proc.. W tym samym czasie poparcie dla Fidesz-KDNP wzrosło z 19 do 22 proc..
Wyraźniejszą zmianę widać wśród wyborców deklarujących przynależność partyjną: w tej grupie poparcie dla partii Tisza spadło z 66 do 62 proc., podczas gdy Fidesz-KDNP odnotował wzrost z 23 do 26 proc. — zaznaczyła gazeta.
Zdaniem cytowanych przez dziennik analityków słabnie efekt „przyciągania przez zwycięzcę”, widoczny po sukcesie wyborczym Tiszy w kwietniu, choć poparcie dla partii nadal przewyższa wynik uzyskany w wyborach.
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W sondażu zbadano również gotowość do udziału w wyborach. Pozostaje ona wyjątkowo wysoka: we wrześniu 81 proc. ankietowanych zadeklarowało, że poszłoby głosować, a kolejne 9 proc. stwierdziło, że prawdopodobnie wzięłoby udział w wyborach.
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