Samolot flydubai do Izraela ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Prezydent Izraela Icchak Hercog poinformował w czwartek, że wystąpi o nadanie najwyższego cywilnego odznaczenia za bohaterstwo czterem pasażerom samolotu linii flydubai. Wyróżnienie to – Prezydencka Nagroda za Bohaterstwo Cywilne – trafi do trzech mężczyzn, którzy po wdarciu się do kokpitu obezwładnili drugiego pilota, a także do lekarza udzielającego natychmiastowej pomocy ciężko rannemu kapitanowi. Prezydent wyraził również wdzięczność osobie, która pierwsza dostrzegła niebezpieczeństwo i podniosła alarm, oraz podziękował samemu kapitanowi.
Do zdarzenia doszło w środę rano na pokładzie lotu emirackich linii flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy. Samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ranny kapitan zdołał otworzyć drzwi do kokpitu, dzięki czemu trzej Izraelczycy dostali się do kokpitu i obezwładnili napastnika, a jeden z nich ustabilizował stery. Następnie kontrolę nad maszyną przejęli dwaj piloci flydubai podróżujący jako pasażerowie i awaryjnie wylądowali w Arabii Saudyjskiej.
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Kapitan został ranny, samolot gwałtownie stracił wysokość, a pasażerowie wtargnęli do kokpitu i pomogli obezwładnić drugiego pilota. Po incydencie...
Prezydent wyróżnił również jednego z mężczyzn, który jako pierwszy zaalarmował innych o zamieszaniu w kokpicie oraz podziękował kapitanowi samolotu.
Prezydencka Nagroda za Bohaterstwo Cywilne jest najwyższym izraelskim cywilnym odznaczeniem za bohaterstwo. Herzog ustanowił ją po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r.
Prokurator generalny ZEA zarządził w czwartek śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną oraz czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie.
Premier Benjamin Netanjahu powiedział CNN, że pasażerowie i załoga „zdołali zapobiec katastrofie na miarę (ataków Al-Kaidy na USA z) 11 września (2001 r.)”. Zaznaczył jednocześnie, że przed zdarzeniem izraelskie służby nie miały informacji wywiadowczych o planowanym ataku.
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Prośba Izraela, by to izraelskie samoloty przywiozły do kraju pasażerów samolotu flydubai, który musiał lądować awaryjnie po tym, jak na jego pokła...
Flydubai czasowo zawiesiły po incydencie połączenia z Izraelem. Według portalu Ynet funkcjonariusze izraelskiego kontrwywiadu Szin Bet udali się do Dubaju, by przygotować pod względem bezpieczeństwa loty, którymi Izrael ma sprowadzić swoich obywateli pozostających w ZEA po odwołaniu połączeń zagranicznych przewoźników. Loty repatriacyjne mają rozpocząć się w piątek.
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