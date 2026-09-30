Samolot linii flydubai (oznaczenie lotu FZ1073) wystartował w środę rano z Dubaju i zmierzał do Tel Awiwu. Po godz. 8.00, gdy maszyna znajdowała się nad Arabią Saudyjską, a do planowanego lądowania pozostawała godzina, doszło do incydentu.

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Z danych serwisów śledzących loty, m.in. Flightradar24, wynika, że samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość – w ciągu niespełna dwóch minut maszyna zeszła z pułapu 34 tys. stóp do 16 tys. stóp, co oznacza szybkość opadania na poziomie ok. 5 kilometrów na minutę, znacznie przewyższającą normy stosowane w lotnictwie cywilnym (prędkość opadania zazwyczaj nie przekracza 1,2 km na minutę).

Zrzut ekranu z serwisu Flightradar24 pokazuje zmienioną trasę samolotu lecącego do Izraela Foto: Flightradar24.com/Handout via REUTERS

Izraelskie media: Pilot samolotu flydubai zaatakował drugiego i chciał porwać maszynę

Początkowo informowano, że samolot mógł zostać porwany, ponieważ z pokładu nadano najpierw ogólny sygnał alarmowy (7700), a później sygnał wskazujący na możliwą bezprawną ingerencję na pokładzie (7500). Maszyna wleciała w przestrzeń powietrzną Jordanii, po czym zawróciła w kierunku Arabii Saudyjskiej.

Powołując się na izraelskiego oficjela „The Jerusalem Post” podało nowe informacje na temat sprawy. Według tego źródła, jeden z pilotów ugodził drugiego nożem i próbował porwać samolot, być może po to, żeby go rozbić. Jak czytamy, dodatkowi członkowie załogi znajdujący się na pokładzie, wspierani przez pasażerów, zdołali obezwładnić pilota. Ostatecznie samolot, na pokładzie którego było ok. 180 osób, bezpiecznie wylądował na lotnisku im. Sultana ibn Abd al-Aziza ibn Su`uda w Tabuku, jednym z największych lotnisk w Arabii Saudyjskiej.

Z przytaczanej przez portal relacji świadków wynika, że na pokładzie słychać było krzyki, a jeden z mężczyzn chwycił za nóż i powalił pilota na podłogę. – Wszędzie było pełno krwi – relacjonowała matka kobiety, która była pasażerką lotu FZ1073. W mediach społecznościowych pojawiły się materiały, wskazujące, że co najmniej jedna osoba została ranna.

Świadkowie: Piloci stracili panowanie nad maszyną, ponieważ jeden z nich został ugodzony nożem

Informację o tym, że sytuację pomogli opanować pasażerowie, podał też „Haarec”, który powołał się na relację naocznego świadka. W dzienniku czytamy, iż według relacji świadków piloci stracili panowanie nad maszyną, po czym do kokpitu wtargnęli pasażerowie, którzy interweniowali. W rozmowie z gazetą Dalia Shpigel powiedziała, że pasażerowie mający miejsca w przedniej części samolotu wdarli się do kabiny pilotów, gdy zdali sobie sprawę, że dzieje się coś niedobrego.

– Na godzinę przed lądowaniem poczuliśmy, że samolot nie jest pod kontrolą, że zaczyna zmieniać wysokość – mówiła. – Mężczyźni zauważyli, że maszyna zaczyna pikować i wtargnęli do kabiny – dodała. W rozmowie z izraelskim Kanałem 12 dwie kobiety powiedziały, że ich zdaniem jeden z pilotów został ugodzony nożem. – Ludzie zaczęli krzyczeć. Wtedy samolot zaczął się kołysać na boki. Zrozumiałyśmy, że piloci stracili panowanie nad maszyną, ponieważ jeden z nich został ugodzony nożem – cytuje tę relację „Haarec”.

W związku z incydentem poderwane zostały myśliwce izraelskich sił powietrznych, podniesiono poziom gotowości bojowej i tymczasowo zamknięto izraelską przestrzeń powietrzną, zaś premier Izraela Biniamin Netanjahu zwołał naradę dotyczącą bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli resortu obrony, podał „JP”. Biuro szefa izraelskiego rządu przekazało, że sytuacja została opanowana oraz że trwają działania, których celem jest bezpieczne przetransportowanie izraelskich pasażerów z Tabuku do Izraela. Z doniesień wynika, że linie flydubai mają wysłać do Arabii Saudyjskiej samolot, który zawiezie pasażerów feralnego lotu do Tel Awiwu.

Linie flydubai potwierdziły, że podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu doszło do incydentu, a maszyna została przekierowana na lotnisko w Tabuku. Przewoźnik podkreślił, że wszyscy pasażerowie są cali i zdrowi.

Tekst jest aktuzlizowany