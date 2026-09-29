Holenderskie władze poinformowały w czerwcu, że w 2025 r. przeprowadzono eutanazję na dziecku, nie ujawniając wówczas jego wieku ani szczegółów dotyczących stanu zdrowia. Opublikowany niedawno raport zawiera więcej informacji na temat tej sprawy.

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Raport ujawnił szczegóły sprawy

Dziecko urodziło się przedwcześnie i zachorowało na sepsę. W czwartym miesiącu życia lekarze stwierdzili u niego rozległe uszkodzenie mózgu. Później rozpoznano także ciężką postać mózgowego porażenia dziecięcego oraz padaczkę.

Jak wynika z raportu, dziecko miało problemy z odkrztuszaniem wydzieliny z dróg oddechowych, co powodowało duszności i zwiększało ryzyko infekcji układu oddechowego. W ciągu krótkiego życia nie odnotowano rozwoju ani poprawy jego stanu.

Gdy stało się jasne, że nie ma nadziei na poprawę, rodzice zwrócili się do lekarza z prośbą o zakończenie życia dziecka.

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Prokuratura nie skieruje sprawy do sądu

Holandia rozszerzyła w 2024 r. przepisy dotyczące eutanazji na dzieci w wieku od roku do 12 lat, które cierpią w sposób nie do zniesienia i nie mają perspektyw poprawy. Wcześniej możliwość ta dotyczyła innych grup wiekowych, podlegających odrębnym zasadom.

Holenderskie media poinformowały w tym tygodniu, że prokuratura nie zamierza wszczynać postępowania przeciwko lekarzowi, który przeprowadził eutanazję. Wcześniej komisja oceniająca sprawę uznała, że lekarz dochował wymaganych zasad ostrożności.

Lekarz przyznał, że przypadek był dla niego szczególnie trudny, ponieważ była to pierwsza taka sytuacja po rozszerzeniu przepisów. Jak powiedział, przez niemal rok miał świadomość, że jego decyzja może zostać poddana szczegółowej ocenie.

Eutanazja w Holandii. Dane za 2025 rok

Holandia była pierwszym państwem na świecie, które w 2002 r. zalegalizowało eutanazję pod określonymi warunkami. Wszystkie przypadki są następnie analizowane przez regionalne komisje kontrolne.

W 2025 r. komisje otrzymały 10 341 zgłoszeń dotyczących eutanazji – o 3,8 proc. więcej niż w 2024 r. W siedmiu przypadkach uznano, że lekarze nie spełnili wszystkich wymogów dotyczących należytej staranności.