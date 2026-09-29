Dyrektor generalny węgierskiego banku OTP oświadczył w poniedziałek, że grupa rozpoczęła rewizję rosyjskiej strategii biznesowej i może całkowicie wycofać się z rosyjskiego rynku, poinformowała agencja Reuters.

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Zmiana strategii wobec Rosji zostanie zakończona do końca 2026 r. Grupa OTP zamierza nadal ograniczać swoją obecność w Rosji poprzez transfer dywidend z Rosji na Węgry. Operacje rosyjskiego banku zależnego OTP zostały wyodrębnione w ramach grupy

Litwa nie chce OTP w banku Luminor

Szef OTP zapewnił, że dywidendy w wysokości 880 mln dol., do tej pory repatriowane, nie są wykorzystywane do finansowania przejęcia banku ⁠Luminor, inwestycji bieżących ani żadnych innych celów korporacyjnych. Wspomnienie o przejęciu banku Luminor zarejestrowanego w Estonii i prowadzącego znaczące operacje na Litwie i Łotwie, nie jest tu przypadkowe.

Od lipca Litwa nie zgadzała się na przejęcie przez OTP bałtyckiego banku Luminor w związku z rosyjskimi operacjami Węgrów. Litewski bank centralny publicznie zwracał uwagę, że operacje OTP w Rosji rodzą "uzasadnione pytania" dotyczące planowanego przejęcia Luminor Bank, trzeciego co do wielkości pożyczkodawcy w regionie Bałtyku. OTP zgodził się na zakup Luminor Bank, z zastrzeżeniem zatwierdzeń regulacyjnych.

"Bank centralny Litwy nie otrzymał żadnych dokumentów dotyczących planowanej transakcji... jednak fakt, że grupa działa ⁠w Rosji, rodzi uzasadnione pytania. „Dlatego banki centralne Łotwy i Litwy będą się konsultować w tej sprawie z Europejskim Bankiem Centralnym i Bankiem Estonii – powiedział pod koniec lipca rzecznik Banku Litwy.

Łączne aktywa Luminor wyniosły w minionym roku 15,9 mld euro.

OTP powiązany z rosyjskim kapitałem

Dopóki u władzy na Węgrzech był prorosyjski rząd, Grupa OTP w Rosji zarabiała i działała na wielu polach, stanowiąc obok austriackiego Raiffeisen i włoskiego UniCredit furtkę dla Rosji na unijny rynek. Węgrzy tłumaczyli się ze swojej postawy, ale trzymali się kurczowo Rosji. OTP informował na swojej stronie internetowej, że „próbował opuścić Rosję” po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r., ale „nie był w stanie tego zrobić z powodu zmienionego otoczenia regulacyjnego”.

„Nasze działania w Rosji koncentrują się również na przestrzeganiu prawa lokalnego i międzynarodowego”. Bank zapewniał, że przestał udzielać pożyczek rosyjskim firmom po wybuchu wojny.

„Staramy się również przestrzegać obowiązujących zasad sankcji tak ściśle, jak to możliwe w naszych usługach płatniczych i wbudowaliśmy liczne zabezpieczenia ⁠w naszych procesach, aby odfiltrować wszelkie potencjalne naruszenia sankcji na podstawie weryfikowalnych informacji” – zapewniał węgierski bank, który ma głębokie własnościowe powiązania z Rosją i Rosjanami od dawna.

Udziałowcami są synowie rosyjskiego miliardera Megdeta Rachimkułowa, który reprezentował interesy Gazpromu na Węgrzech za kadencji pierwszego szefa koncernu – Rema Wachiriewa. Obaj mają węgierskie obywatelstwo.

Po wygranych wyborach nowy premier Péter Magyar zapowiedział szczegółowe audyty majątków największych państwowych przedsiębiorstw, w tym banku OTP. Zmiana strategii banku wobec Rosji może być więc związana ze zmianą władzy na Węgrzech.