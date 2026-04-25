Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest obecna dynamika i skala majątków najbogatszych Rosjan?

Jakie są powiązania kluczowych nowych rosyjskich miliarderów z węgierskimi aktywami?

Jaki jest stosunek majątku najbogatszych Rosjan do budżetu państwa?

Jakie mechanizmy historyczne kształtowały rosyjskie przejęcia aktywów w Europie Środkowej?

Najnowszy ranking 100 najbogatszych Rosjan magazynu Forbes (wersja rosyjskojęzyczna) świadczy, że przepaść między 155 osobami o łącznym majątku wynoszącym 696,5 mld dolarów, a resztą ponad 144-milionowego społeczeństwa, rośnie w zastraszającym tempie.

Majątki bogaczy biją rekordy dzięki wojnie Putina, bo wielu z nich, pomimo sankcji, posiada aktywa zbrojeniowe i inne, które rosną podczas rosyjskiej agresji. W porównaniu z rokiem przedwojennym 2021 liczba Rosjan o majątku netto przekraczającym 1 miliard dolarów wzrosła o 22 osoby, a w porównaniu z rokiem 2005 – ponad pięciokrotnie (+125 nazwisk).

155 najbogatszych Rosjan ma majątek większy niż budżet państwa

Obecnie najbogatsi Rosjanie posiadają aktywa o wartości 52,2 biliona rubli (około 698 miliardów dolarów), co stanowi 24 proc. wartości rosyjskiej gospodarki. Ich łączny majątek jest niemal równy rezerwom Banku Rosji (770 miliardów dolarów). Jest o jedną czwartą większy niż budżet całej Rosji i ponad dwukrotnie większy niż roczne budżety wszystkich regionów Rosji łącznie (24,1 biliona rubli, czyli 322 miliardy dolarów).

Wśród 14 nowych miliarderów, którzy walnie się przyczynili do takich wyników, są posiadacze głównych węgierskich aktywów – koncernu MOL i banku OTP. Bracia Rusłan i Timur Rachimkułow ( 47 lat i 49 lat) wycenieni zostali na 1,9 mld dol. i 1,8 mld dol. Forbes za ich główne aktywa uznał odpowiednio: spółkę Kafijat (ma akcje w węgierskim banku OTP i MOL) oraz MGTR Alliance (akcje w węgierskim banku OTP i MOL). Bracia mają obywatelstwo rosyjskie i węgierskie.

Gazprom, MOL i OTP. Jak powstał majątek rodziny Rachimkułowów

Rusłan i Timur są synami byłego rosyjskiego miliardera Megdeta Rachimkułowa, który reprezentował interesy Gazpromu na Węgrzech za kadencji pierwszego szefa koncernu – Rema Wachiriewa. W połowie lat 90. Rachimkułow – zaufany człowiek Wachiriewa, został prezesem zarządu i współwłaścicielem spółki joint venture Gazpromu i węgierskiej spółki naftowo-gazowniczej MOL. Kierował również węgierskim bankiem Gazpromu, AEB, który później całkowicie przejął. W tym samym czasie założona przez niego firma inwestycyjna, Kafijat, kupiła akcje MOL i OTP Bank – obecnie największego banku na Węgrzech.

W 2020 roku Megdet Rachimkułow przekazał cały swój majątek zgromadzony na Węgrzech swoim synom, którzy mieszkali na Węgrzech od młodości, studiowali tam, zakładali firmy i otrzymali obywatelstwo. Majątek rodzinny został podzielony po równo między węgierskie firmy Kafijat i MGTR Alliance. Rusłan został jedynym udziałowcem Kafijata, a Timur właścicielem MGTR Alliance.

Węgry sprawdzą rosyjskie aktywa. W grze MOL i OTP Bank

Obaj bracia byli w ostatnich latach klasyfikowani w gronie największych przedsiębiorców przez Forbes Węgry, ale dopiero w 2026 roku przekroczyli granicę 1 miliarda dolarów. Było to spowodowane szybkim wzrostem kapitalizacji rynkowej OTP Bank – cena akcji wzrosła 2,5-krotnie w dolarach w ciągu zaledwie jednego roku.

Jak pisze Forbes, każdy z braci ma własne projekty, szczególnie w branży nieruchomości. Aktywa Rusłana obejmują 50 proc. udziałów w spółce East-West Intermodal Logistics Service, która jest właścicielem terminalu EWG, naziemnego terminalu intermodalnego na granicy węgiersko-ukraińskiej, na skrzyżowaniu linii kolejowych z europejskim i rosyjskim rozstawem szyn.

Po wyborczej klęsce Fideszu nowy lider Peter Magyar zapowiedział szczegółowe audyty majątków największych państwowych przedsiębiorstw. Wśród nich jest MOL i bank OTP. Udział spółki Kafijata Rusłana Rachimkułowa w OTP Bank (7,02 proc.) został ostatnio ujawniony pod koniec 2021 roku. Natomiast jego udział w MOL (3,5 proc.) został ujawniony pod koniec 2019 roku. Ile dziś wynoszą udziały Rosjan? – oficjalnie nie wiadomo. Audyt to ustali, podobnie jak wpływy Rosjan na decyzje samych spółek.