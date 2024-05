Normerston Trading Ltd ma powiązania z Rosją. Według portalu Atlatszo, za Normerston Trading Ltd może stać rosyjski oligarcha Megdet Rachimkułow powiązany z kolei z Gazpromem. Portal Budapest Beacon podał, że w 2012 roku Normerston Trading Ltd sprzedał swoje akcje MET rosyjskiej spółce RP Explorer Ltd. Wkrótce jednak RP Explorer Ltd odsprzedała te udziały węgierskim przedsiębiorcom.

MOL Plc i RP Explorer Liquid Fund sprzedały po 10 proc. akcji szefowi MET Holding, Benjaminowi Lakatosowi. MOL zachował 40 proc. akcji, część trafiła w ręce innych węgierskich przedsiębiorców – Istvana Garancy’ego (10 proc.), Georgi Nagya (12,7 proc.) i Rosjanina Ilji Trubnikowa (12,7 proc.), przy czym spekuluje się, że Rosjanin to słup, za którym stoją prawdziwi właściciele. Jednak w 2018 r. MET podała, że ​​osoby te sprzedały swoje akcje MOL. Firma została następnie przejęta przez MET Capital Partners AG, spółkę założoną przez Lakatosa.

Kto naprawdę kupuje Achemos groupe

W 2020 roku 20 proc. udziałów w spółce kupiła spółka Keppel Infrastructure z Singapuru. Obecnie 10 proc. udziałów posiada Keppel Infrastructure, a 90 proc. jest własnością pracowników spółki. Amerykański instytut badawczy RLI (Robert Lansing Institute) poinformował, że wśród akcjonariuszy MET Group znaleźli się oligarchowie pośrednio związani z Orbanem, a część akcji należała do spółek offshore. Od 2011 r. węgierska spółka państwowa Magyar Villamos Művek (MVM) zawarła wiele umów z Grupą MET; uważa się, że w te programy byli zaangażowani węgierscy parlamentarzyści partii rządzącej i rząd. Grupa MET wzbogaciła się na tych transakcjach.

Bliskie związki z Rosją miały wówczas także wydźwięk polityczny – w 2014 roku Rosja zagrabiła Krym, a we wrześniu tego samego roku MOL ogłosił, że odetnie gaz Ukrainie. Sama Grupa MET zawsze uparcie zaprzeczała swoim powiązaniom z węgierskim premierem. Są one jednak aż nadto widoczne. Od 2022 roku Xaba Lantos, były przewodniczący zarządu MET, pełni funkcję ministra energii w rządzie Orbana.