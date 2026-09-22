Od 28 września ING Bank Śląski zaoferuje kredyty hipoteczne oparte o nowy wskaźnik referencyjny POLSTR 1M Stopa Składana – podał bank we wtorkowym komunikacie. Klienci będą mogli zaciągnąć kredyty z oprocentowaniem zmiennym oraz stopą okresowo stałą.

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Oprocentowanie kredytów z oprocentowaniem zmiennym będzie składało się z wskaźnika referencyjnego POLSTR 1M Stopa Składana oraz marży banku. W ING dostępne będą także kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą. W tym przypadku oprocentowanie stałe obowiązuje przez pierwsze 5 lat. Następnie klient może ponownie wybrać stałą stopę na kolejne 5 lat lub przejść na oprocentowanie zmienne z POLSTR 1M Stopa Składana.

Reforma wskaźników referencyjnych a oferta banków

ING jest drugim bankiem na polskim rynku, który poinformował o uruchomieniu sprzedaży hipotek opartych na POLSTR. Na początku września takie kredyty wprowadził PKO Bank Polski. Ta zmiana to realizacja założeń Mapy Drogowej opublikowanej przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez POLSTR, czyli nowy wskaźnik typu Risk Free Rate. ING BSK zaznacza w komunikacie, że w związku z konstrukcją oprocentowania zmiennego kredytu opartego o wskaźnik referencyjny POLSTR 1M Stopa Składana harmonogram spłat klienta będzie aktualizowany co miesiąc i będzie uwzględniał zmieniającą się wysokość wskaźnika. Przekłada się to na inną wysokość raty w każdym miesiącu.

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POLSTR 1M Stopa Składana jest ustalany zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych POLSTR. Administratorem wskaźnika jest spółka GPW Benchmark.

Harmonogram Mapy Drogowej reformy wskaźników referencyjnych w Polsce zakłada, że banki od początku 2027 r. będą oferować produkty oparte na POLSTR. Jednocześnie oznacza to koniec oferowania nowych kredytów hipotecznych opartych na WIBOR. Nie oznacza to jednak, że WIBOR zniknie z istniejących umów wraz z początkiem 2027 r. Dla najczęściej wykorzystywanych tenorów – WIBOR 1M, 3M i 6M – publikacja ma być kontynuowana do 31 grudnia 2036 r., będą one mogły nadal być stosowane w istniejących umowach.