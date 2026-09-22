W III kwartale 2026 r. 41 proc. badanych przez portal Nieruchomosci-online.pl Polaków uważa, że o kredyt mieszkaniowy jest dziś bardzo trudno. To o 11 pkt proc. mniej niż w III kwartale 2025 r. – wynika z badania „To my. Polacy o nieruchomościach”, które wśród 1016 dorosłych osób przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl.

Reklama Reklama

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Kto ma wkład własny do kredytu, przestaje być najemcą Z oferty najmu znikają przede wszystkim tanie mieszkania i kwatery blisko uczelni. Zostają drogie, na które mało kogo stać. Kto uzbierał wkład włas... Pro

Ceny mieszkań za wysokie

– Dostęp do kredytów oceniamy lepiej. To zauważalna zmiana w nastrojach społecznych. Czy będzie to jednak sygnał zapowiadający wzrost popytu na mieszkania? Pamiętajmy, że mimo większej dostępności kredytów zakup nieruchomości nadal postrzegany jest jako trudny, a ceny jako wysokie – komentuje Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu Nieruchomości-online.pl. – Samo złagodzenie obaw związanych z finansowaniem nie musi więc od razu przełożyć się na decyzje o zakupie mieszkania. Może jednak sprawić, że część osób, które odkładały plany, zacznie ponownie sprawdzać swoje możliwości i uważniej przyglądać się ofertom. Dlatego poprawę nastrojów wokół kredytów warto traktować jako jeden z sygnałów, które mogą sprzyjać większej aktywności kupujących, ale nie jako zapowiedź intensywnego wzrostu popytu – wyjaśnia ekspertka.

Więcej kredytów, refinansowanie zobowiązań

Jak tłumaczą eksperci portalu Nieruchomości-online.pl, lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych. Od maja 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe siedem razy, co na początku tego roku sprowadziło stopę referencyjną do 3,75 proc.

– Niższe oprocentowanie kredytów, w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń przynajmniej w części sektorów rynku pracy, przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych – mówią analitycy serwisu.

Czytaj więcej Nieruchomości Mniej mieszkań z drugiej ręki. Ostra konkurencja z deweloperami W sierpniu oferta mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym skurczyła się. Mimo to ceny w części miast spadły – wynika z analiz GetHome.pl...

Jak dodają, przywołując dane Biura Informacji Kredytowej, w pierwszym półroczu 2026 r. banki udzieliły o 48 proc. więcej kredytów mieszkaniowych niż w pierwszej połowie 2025 r. – Trend był kontynuowany także w lipcu – kredytów było więcej o 33,1 proc. Trzeba pamiętać, że część osób refinansuje posiadane już kredyty mieszkaniowe.

Nieruchomości wciąż trudno dostępne

– Nastroje kredytowe Polaków są więc lepsze niż przed rokiem, ale większość ankietowanych nadal uważa, że nieruchomości są trudno dostępne z powodu utrzymujących się wysokich cen – podsumowują analitycy portalu Nieruchomości-online.pl.

Z badania tego serwisu wynika, że 62 proc. badanych uważa, że dziś mało kto z ich otoczenia może sobie pozwolić na zakup mieszkania lub domu. W tym przypadku grono pesymistów zmniejszyło się w porównaniu do 2025 r. o 2 pkt proc.