1. Jak dobrać wysokość listwy do pomieszczenia?

2. Pomoc w wyborze koloru listwy przypodłogowej

3. Jakie listwy do pomieszczenia: MDF czy PVC?

4. Korzyści ze stosowania szczeliny dylatacyjnej

5. Dlaczego należy od razu kupić listwy i podłogę?

O ile dobrze dobrane listwy tworzą dopracowany i stylowy efekt, to źle dopasowane elementy mogą już z daleka psuć wygląd wnętrza. Tym samym wyboru listew nie powinieneś zostawiać przypadkowi. Przemyślany zakup pozwoli Ci sprawnie zamontować trwałe i pasujące do pomieszczenia elementy wykończenia.

Jak dobrać wysokość listwy do pomieszczenia?

Dla ułatwienia sobie zakupu kieruj się zachowaniem optymalnej proporcji wnętrza. W przypadku sufitu na wysokości od 2,5 do 2,7 m świetnie prezentuje się listwa przypodłogowa o wysokości między 6 a 8 cm. Nie tworzy wrażenia całkowitego odcięcia dolnej części ściany, a zarazem wyróżnia się na jej tle. Przy sufitach powyżej 3 m, które spotkasz w starych kamienicach oraz apartamentach, będzie ona jednak zdecydowanie za niska.

Możesz wówczas rozważyć warianty powyżej 12 cm, co wprowadzi do przestrzeni elegancki charakter. Wysokie listwy optycznie obniżą niski pokój, więc do takich pomieszczeń wybieraj niskie i proste profile. Popularne listwy przypodłogowe z oferty Komfort.pl to proste, ponadczasowe modele, które dopasujesz do różnych wnętrz. Dzięki dokładnym opisom asortymentu i wsparciu ekspertów nie musisz obawiać się nietrafionego zakupu, który przy pracach wykończeniowych zepsułby cały efekt.

Pomoc w wyborze koloru listwy przypodłogowej

Kolor listwy przypodłogowej możesz wykorzystać do uzyskania oczekiwanego efektu. Dlatego przed zamówieniem asortymentu dokładnie przemyśl różne opcje. Zazwyczaj stosuje się jedną z trzech strategii: zakup listwy wykończeniowej w kolorze ściany, wybór listwy w kolorze podłogi lub wariant kontrastujący. Każda z nich ma swoje zalety, więc kluczowe jest dopasowanie obranej strategii do metrażu i układu samego mieszkania. Listwa w kolorze ściany to powiększający optycznie wariant, a najlepsze efekty przynosi biała lakierowana listwa zamontowana na białej ścianie, co często spotkasz w małych i wąskich wnętrzach. Listwa w kolorze podłogi tworzy spójny wizualnie efekt całości, a za kontrastem przemawia możliwość podkreślenia detali w pomieszczeniu.

Z wariantem kontrastowym wiąże się jednak ryzyko popełnienia widocznego błędu montażowego, ponieważ przy zestawieniu dwóch mocnych kolorów nawet niewielkie przekrzywienia rzucają się w oczy. Kolejną opcją, którą możesz wziąć pod uwagę, jest zakup listwy w kolorze ościeżnicy, co tworzy jedną i spójną ramę z pionem framugi oraz linią dołu ściany. Listwa zbiega się z ościeżnicą w każdym przejściu, więc to właśnie drzwi mogą wyznaczyć odcień wykończenia całego mieszkania.

Jakie listwy do pomieszczenia: MDF czy PVC?

Listwy polimerowe oraz PVC możesz bezpiecznie stosować w kuchni, łazience, pralni i wiatrołapie ze względu na to, że nie chłoną wody. Całkowita odporność na wilgoć to w tych strefach priorytet. Lakierowany MDF pozwala natomiast uzyskać gładką krawędź, a przy kolejnym remoncie możesz go przemalować, co ułatwi odświeżenie wystroju i ograniczy koszty. Jeżeli kładziesz deskę warstwową, naturalnym wyborem pozostaje drewno lite, które podkreśli rysunek podłogi. Z kolei aluminium sprawdzi się we wnętrzach o mocnym, nowoczesnym charakterze i przy stykach różnych materiałów. Wybór surowca wpływa nie tylko na wygląd, ale też na parametry, a także żywotność elementów. W razie wątpliwości zajrzyj do aktualnej specyfikacji produktu na stronie Komfort.pl albo skonsultuj się z doradcą w salonie lub online, zanim zamówisz cały metraż.

Korzyści ze stosowania szczeliny dylatacyjnej

Pozostawienie około centymetra pomiędzy ścianą a panelami laminowanymi i winylowymi SPC pozwala podłodze pracować, co ma miejsce podczas zmian temperatury i wilgotności. Dzięki temu na łączeniach nie pojawią się wybrzuszenia. Należy również podkreślić, że listwy mocuje się wyłącznie do ściany. Przykręcone do obu płaszczyzn zablokują ruch podłogi i sama dylatacja przestanie cokolwiek dawać. W razie potrzeby wykorzystasz je również do ukrycia przewodu antenowego, kabla HDMI, kabli głośnikowych czy kabla sieciowego. Wymaga to jednak zakupu modeli ze specjalnym profilem z kanałem kablowym. Zwolennicy takiego rozwiązania chwalą je za brak potrzeby kucia tynków, aby ukryć okablowanie.

Dlaczego należy od razu kupić listwy i podłogę?

Kompletowanie całego zestawu podczas jednych zakupów gwarantuje idealne spasowanie odcieni. Wielu klientów o tym zapomina i zostawia zakup elementów wykończeniowych na koniec. Ze względu na ryzyko otrzymania towaru z innej partii i występowania drobnych różnic w odcieniach, wygodniej zamówić wszystko za jednym razem. W sklepach Komfort.pl podłogę, listwy i montaż zamówisz w jednym koszyku, a przy zakupie produktów razem z usługą montażu oszczędzisz do 12%. Zanim zdecydujesz, porównaj na żywo próbki w jednym z ponad 150 salonów działających na terenie kraju.

Materiał Promocyjny