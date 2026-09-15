Z opublikowanego w poniedziałek raportu Inspektora Generalnego Pentagonu wynika, że w okresie od 28 lutego do 30 czerwca wojna przeciwko Iranowi kosztowała USA około 33,4 mld dolarów, z czego 22,3 mld stanowi koszt zużytej amunicji.

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„Zużycie amunicji podczas operacji Epicka Furia spowodowało niedobory w strategicznych zapasach i ujawniło wąskie gardła w przemyśle w zakresie uzupełniania amunicji” – przekazali autorzy dokumentu. Dodano, że Pentagon podjął już działania w celu przyspieszenia produkcji.

Trump zapewniał o „ogromnych ilościach” amunicji

Gdy w czerwcu w mediach pojawiły się doniesienia, że USA reglamentują użycie pocisków, zwłaszcza przechwytujących, rząd zaprzeczył tym twierdzeniom, a Trump zapewniał, że kraj dysponuje „ogromnymi ilościami amunicji”. Jeszcze na początku września prezydent przekonywał, że USA mają do dyspozycji „praktycznie nieograniczone ilości amunicji” - przypomniała AFP.

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Niedobory amunicji miały wpłynąć na decyzje Trumpa

Tymczasem według doniesień prasowych to właśnie ten niedobór latem skłonił Trumpa do rozkazania, by amerykańskie wojsko zrezygnowało z ataków na dużą skalę. Mimo intensywnego wykorzystania pocisków przechwytujących „irańskie uderzenia uszkodziły i zniszczyły setki budynków oraz obiektów w amerykańskich bazach w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Omanie i Jordanii” – odnotowano w raporcie.

Iran zaatakował kluczowy węzeł logistyczny USA

Dokument zawiera również oficjalne potwierdzenie, że za pomocą dronów uderzeniowych i pocisków balistycznych Iran zaatakował Bahrajn, główny węzeł logistyczny Marynarki Wojennej USA w Zatoce Perskiej - podkreślił portal Ynet News. Jak dodał, zmusiło to siły USA do przeniesienia części swojej morskiej sieci zaopatrzeniowej do innych lokalizacji, wydłużając czas dostaw.

Straty amerykańskiego lotnictwa. Zniszczono F-15 i drony

W raporcie wymieniono część szkód poniesionych w wojnie przez amerykańskie lotnictwo: zniszczono cztery myśliwce F-15, uszkodzono samolot myśliwski F-35, uszkodzono lub zniszczono siedem samolotów tankowania powietrznego KC-135 oraz do 30 dronów bojowych MQ-9 Reaper.

Autorzy opracowania oszacowali też, że w wojnie w Zatoce Perskiej, wywołanej 28 lutego atakami Izraela i USA na Iran, brało udział ponad 50 tys. amerykańskich żołnierzy - dodała AFP.

Raport Pentagonu pomija kontrowersyjny atak na szkołę

Raport nie porusza jednak kilku drażliwych kwestii, które pojawiły się od początku wojny, m.in. nie wspomina o przypisywanym USA ataku na szkołę podstawową w Iranie na początku wojny, w wyniku którego zginęło 175 osób - zauważył Ynet News. Wojsko USA nie opublikowało jeszcze wyników wewnętrznego śledztwa w sprawie ataku, choć w czerwcu stacja NBC informowała, że jest bliskie zakończenia.