Nowo powołany p.o. rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Sławomir Cudak na briefingu prasowym w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie
Tak, jak najbardziej. Jestem legalnym rektorem-komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
Tak naprawdę to dzieje się poza mną. Politycy PiS kwestionują legalność odwołania poprzedniego rektora. Przejęcie funkcji nie było łatwe.
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No właśnie z tego powodu. 9 września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał moją nominację na funkcję wykonującego obowiązki rektora-komendanta AWS. W pracy pojawiłem o godzinie 9 rano. Osoba pilnująca wejścia dowiedziała się, że przybywam jako legalny rektor i zablokowała mi wejście na teren uczelni. Po jakimś czasie dostałem się do budynku, ale okazało się, że sekretariat jest na głucho zamknięty. Zażądałem klucza, tego klucza nie otrzymałem i za chwilę pojawiła się ekipa z TV Republika i z innych stacji. Osaczyli mnie z wszystkich stron, nagabywali, chodzili ze mną do wszystkich pokoi. Miałem wrażenie, że chcą mnie sprowokować, żebym zareagował nerwowo, agresywnie, tak żeby mieć pożywkę. Nie udało się. Pyta pani redaktor, z jakiego powodu jest to zamieszanie? Nie moją rzeczą jest to oceniać. Z jakiegoś powodu były rektor-komendant chce tę sytuację wykorzystać medialnie dla swojej przyszłej kariery politycznej.
Nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jako profesor, jako senator uczelniany mogę być zwolniony wyłącznie przez rektora- komendanta. Na dokumencie o zwolnieniu, który został mi przesłany, widnieje podpis prorektora AWS. A taką decyzję, zgodnie z ustawą, może podjąć jedynie rektor. Prorektor zresztą w tym momencie została już przeze mnie zdymisjonowana. Tak więc jestem osobą legalnie powołaną.
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Jak najbardziej. Jestem w stałym kontakcie z centralnym zarządem Służby Więziennej. Chcemy ściślej współpracować, żeby zorganizować więcej kursów, szkoleń kierowanych do funkcjonariuszy służby więziennej. Chcę, żeby studenci służby kandydackiej, czyli studiów dziennych, wychodzili lepiej przygotowani do pracy. I od razu wchodzili na stanowiska jako oficerowie w służbie więziennej.
Przede wszystkim trzeba dostosować programy kształcenia do potrzeb Służby Więziennej. Postawić na bardziej praktyczne umiejętności. Następnie planujemy zorganizować konkretne szkolenia. Mamy już pomysły, na czym należy się skupić. Nie da się tego zrobić bez wymiany informacji ze służbą, z centralnym zarządem. Planujemy z czasem wymieniać się specjalistami z centralnym zarządem i ośrodkami szkoleniowymi służby więziennej. Proszę pamiętać, że Akademia to nie tylko szkoła dla kadr więziennictwa. Mamy także inne kierunki, np. prawo, pedagogika. Ich programy też wymagają przejrzenia.
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Wiedza jest bardzo potrzebna, ale bez umiejętności praktycznych funkcjonariusze sobie nie poradzą. Dziś dzieje się to w oderwaniu od centralnego zarządu, od ośrodków szkoleniowych służby więziennej, a to przecież oni najlepiej wiedzą, z czym mają problemy, czego im brakuje. I to trzeba zmienić. Ośrodki służby więziennej mają u siebie doskonałych specjalistów i obiecały podzielić się wiedzą.
Prawo pomaga. Nadąża za nowymi rozwiązaniami, a tych przecież nie unikniemy. Nie jestem prawnikiem, tylko pedagogiem, w związku z czym trudno mi się wypowiadać na temat prawa. Bardziej staram się kształcić i mówić studentom słuchaczom różnych kierunków studiów na naszej uczelni o problemach społecznych, problemach indywidualnych tkwiących w rodzinie, w środowisku lokalnym itd. Aby mieli zrozumienie osadzenia środowiskowego i społecznego oraz otaczających zjawisk. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to myślę, że powinni się wypowiadać prawnicy.
Od samego początku istnienia szkoły, tj. od 2019 r. Muszę się pochwalić, że na tej uczelni poprowadziłem pierwszy wykład z pierwszym rokiem służby, właśnie studiów stacjonarnych i od samego początku byłem wykładowcą, a także badaczem w Akademii.
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