Analitycy serwisu Tabelaofert podkreślają, że nastroje w branży deweloperskiej poprawiają się szybciej, niż można było zakładać jeszcze miesiąc temu.

Reklama Reklama

Dobry popyt na mieszkania w wakacje

W czerwcu wzrostu sprzedaży mieszkań spodziewało się tylko 18,2 proc. badanych deweloperów, podczas gdy 26,8 proc. zakładało jej spadek. W lipcu sytuacja zaczęła się odwracać, a sierpniowy odczyt pokazuje już wyraźną przewagę optymistów. Wzrostu sprzedaży w najbliższych miesiącach spodziewa się 57,5 proc. firm, stabilizacji 37,3 proc., a spadku zaledwie 4,7 proc. – W ciągu zaledwie dwóch miesięcy udział deweloperów spodziewających się wzrostu sprzedaży wzrósł ponadtrzykrotnie – wskazują autorzy badań.

Jak podkreślają, sierpniowy indeks zmiany tempa sprzedaży wzrósł do 0,53. To najlepszy wynik w tym roku. Poprawa nastrojów następuje po bardzo mocnym pod względem sprzedaży lipcu.

Foto: mat.prasowe

– Dwa miesiące temu deweloperzy zastanawiali się, jak głębokie będzie wakacyjne spowolnienie. Tymczasem lipiec przyniósł bardzo mocną sprzedaż, a sierpniowy odczyt pokazuje, że branża nie traktuje tego wyniku jako jednorazowego wyskoku – komentuje Ewa Palus, główna analityczka Tabelaofert. – Deweloperzy widzą, że popyt utrzymał się mimo wakacji i dlatego coraz częściej zakładają, że kolejne miesiące mogą przynieść dalszą poprawę.

Robert Chojnacki, założyciel portalu mieszkaniowego Tabelaofert, dopowiada, że rynek poradził sobie lepiej, niż można było oczekiwać jeszcze kilka tygodni temu. – A nie było przecież kolejnych obniżek stóp procentowych ani programu, który nagle przyprowadziłby klientów do biur sprzedaży – podkreśla Robert Chojnacki. – Po prostu część kupujących przestała czekać na lepszy moment. Widzą, że ceny nie spadają, wybór mieszkań jest duży, więc zaczynają podejmować decyzje. I to właśnie dziś najbardziej zmienia sytuację na rynku.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Gorący środek lata w budownictwie. Są rekordy Pod względem mieszkań oddanych do użytku w lipcu deweloperzy odnotowali najlepszy wynik od pięciu lat. Rekordy biją inwestorzy indywidualni.

Lepsza sprzedaż podbije ceny mieszkań?

Czy zdaniem deweloperów rosnąca sprzedaż mieszkań wpłynie na ceny? Zdecydowana większość firm zakłada ich stabilizację. Utrzymania cen na obecnym poziomie spodziewa się 73,8 proc. badanych firm deweloperskich. Ale już 19,3 proc., czyli niemal co piąty deweloper, zakłada wzrost cen, wobec 10,7 proc. miesiąc wcześniej. Spadku cen spodziewa się 6 proc. firm.

– Wzrost oczekiwań dotyczących cen jest widoczny, ale nie należy go przeceniać. Nadal blisko trzy czwarte deweloperów zakłada stabilizację cen. Bazowym scenariuszem dla większości rynku nadal pozostaje więc stabilizacja, mimo wyraźnie lepszych nastrojów sprzedażowych – komentuje Ewa Palus.

Foto: mat.prasowe

Zmianę widać również w indeksie zmiany cen mieszkań, który wzrósł z 0,00 w lipcu do 0,13 w sierpniu. Nadal pozostaje jednak wyraźnie poniżej indeksu zmiany tempa sprzedaży, który wynosi 0,53. Oznacza to, że deweloperzy dużo mocniej wierzą dziś we wzrost sprzedaży niż we wzrost cen.

Deweloperzy muszą konkurować o klienta

– Rynek jest dziś bardzo selektywny. Na dobrze sprzedających się osiedlach, w segmencie najbardziej poszukiwanych mieszkań, wzrost cen jest możliwy – mówi Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzający Rednet Partners firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań dla deweloperów. – W inwestycjach firmy nadal będą musiały mocno konkurować o klienta. Dlatego nawet jeśli ceny zaczną rosnąć, będzie to raczej zjawisko punktowe niż ruch całego rynku – zaznacza.

Czytaj więcej Nieruchomości Mieszkania w Trójmieście coraz bardziej premium. Drugi dom dla zamożnych Średnia cena nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła w ciągu trzech lat niemal o 35 proc., w Katowicach – o ok. 15 proc. – podaje Tabelaofert. Lokale...

Kompromisy kupujących mieszkania

Autorzy badania zwracają też uwagę, że poprawa sprzedaży nie rozkłada się równomiernie na całą ofertę. Najszybciej z rynku znikają dziś tańsze mieszkania. Dobrze sprzedają się przede wszystkim lokale dwupokojowe. – Część klientów, zamiast dalej czekać na spadek cen, decyduje się na kompromis – wybiera mniejszy metraż albo lokalizację dalej od centrum – mówią analitycy portalu Tabelaofert.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Drożyzna? Niekoniecznie. Oto prawdziwe ceny nowych mieszkań Średnią cenę ofertową mieszkań ciągną w górę luksusowe apartamenty wyceniane na kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr. Lokale dla przeciętnego klie... Pro

Trudniej jest sprzedać większe mieszkania. Deweloperzy muszą częściej kusić rabatami. – To pokazuje, że popyt rośnie przede wszystkim na mieszkania najlepiej dopasowane do możliwości finansowych kupujących – mówią eksperci.

Przypominają, że pierwsza połowa roku pod względem sprzedaży mieszkań była całkiem dobra, mimo że rynek dostał kilka powodów do zachowania ostrożności – od wojny w Zatoce Perskiej po nieco gorsze warunki finansowania.

Zdaniem autorów indeksu jego sierpniowy odczyt pokazuje, że poprawa nastrojów nie jest wyłącznie efektem niskiej bazy ani przekonania, że rynek nie może już być słabszy – podsumowują. – Deweloperzy patrzą na wyniki sprzedaży i rosnącą aktywność klientów. Kolejne miesiące pokażą, czy ten kierunek utrzyma się dłużej.