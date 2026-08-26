W Dziwnowie budowane są kolejne bloki i apartamentowce, w efekcie czego obecnie na jedno mieszkanie przypada tu zaledwie 0,72 osoby. Nie rozwiązuje to jednak problemów mieszkaniowych części osób, ponieważ wiele nowych mieszkań przeznaczanych jest pod wynajem krótkoterminowy.

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W Dziwnowie jest więcej mieszkań niż mieszkańców

To poważny problem dla gminy, na co zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikiem burmistrz Dziwnowa, Łukasz Dzioch.

– To dla naszej gminy problem, bo mieszkańcy do tego dopłacają, utrzymując całą infrastrukturę, a poza tym jest to zakłócenie konkurencyjności – przyznał.

Przedsiębiorcy prowadzący hotele i pensjonaty płacą 30 zł podatku za mkw., podczas gdy właściciele apartamentów jedynie złotówkę. Od tych ostatnich bowiem podatki pobierane są w takiej samej wysokości jak w przypadku właścicieli mieszkań, które zamieszkiwane są przez cały rok.

W obecnej sytuacji władze gminy zdecydowały się na radykalny krok.

– Już nie wydajemy zgody na budowę budynków mieszkalnych, tylko z lokalami usługowymi, które będą płaciły wyższe podatki – wyjaśnił Łukasz Dzioch.

Dziwnów jak Majorka i Barcelona

W gminie istnieje obecnie pewien paradoks – mimo dużej liczby mieszkań, kilkadziesiąt rodzin cały czas czeka na przydział lokalu komunalnego. W związku z tym władze planują budowę trzech nowych budynków.

Burmistrz Dziwnowa zwraca uwagę, że „[…] dla rodzin, które pracują albo chcą zamieszkać w Dziwnowie, kupno mieszkania na wolnym rynku jest niemalże nieosiągalne”.

Jego słowa potwierdzają mieszkańcy.

– Sześć lat temu za mieszkanie do remontu 53 mkw. zapłaciliśmy 330 tys. zł, dziś to ponad dwa razy tyle – przyznała w rozmowie z „Faktem” pani Agnieszka, mieszkanka Dziwnowa.

Z kolei inny mieszkaniec dodał, że obecnie kupno kawalerki o powierzchni 30 mkw. to wydatek ponad 300 tys. zł. Z kolei za wynajem takiego mieszkania po sezonie trzeba miesięcznie zapłacić do 2,5 tys. zł.

Dziwnów nie jest odosobnionym przypadkiem, zauważa „Fakt”. Z podobnymi problemami już od dawna zmaga się wiele popularnych wśród turystów miejsc, w tym m.in. Majorka i Barcelona.