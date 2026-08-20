Resi4Rent Wrocław Bardzka oferuje mieszkania na wynajem
W ofercie Resi4Rent Wrocław Bardzka są umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD mieszkania z łączem wi-fi. Na najemców czekają kawalerki, mieszkania dwu- i trzypokojowe.
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Jak mówią przedstawiciele Resi4Rent, klienci mogą liczyć na stałą opłatę, przejrzystą umowę najmu i serwis techniczny. W budynku są także powierzchnie coworkingowe. Zarządzanie płatnościami i bieżącymi sprawami ułatwia aplikacja.
– Wrocław jako silny ośrodek akademicki i biznesowy jest naturalnym miejscem rozwoju oferty mieszkań w abonamencie. To miasto, które przyciąga studentów, specjalistów i osoby przeprowadzające się ze względu na pracę – mówi cytowany w komunikacie Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent. – Coraz wyraźniej widać, że potrzeby mieszkańców dużych ośrodków zmieniają się. Dla wielu z nich ważna jest elastyczność najmu, przewidywalność i profesjonalna obsługa. PRS staje się ważnym uzupełnieniem tradycyjnego rynku mieszkaniowego – dodaje.
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Obiekt Resi4Rent Wrocław Bardzka powstał w dobrze skomunikowanej części miasta. – Ten adres zapewnia szybki dojazd do ważnych punktów Wrocławia, a z drugiej strony pozwala wygodnie korzystać z usług, rekreacji i miejskiej infrastruktury w najbliższej okolicy – mówią przedstawiciele Resi4Rent.
Strukturę właścicielską Resi4Rent tworzą Echo Investment (30 proc. udziałów) i globalny fundusz inwestycyjny reprezentowany przez Griffin Capital Partners (70 proc.).
Resi4Rent działa w Polsce od 2018 r. Ma na koncie ponad 8 tys. wybudowanych lokali.
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