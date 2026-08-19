– Sezon najmu studenckiego wystartował z impetem. Wskazuje na to spadek oferty mieszkań na wynajem na wszystkich portalach prezentujących ogłoszenia o mieszkaniach na wynajem. W serwisie Otodom oferta najmu w największych ośrodkach akademickich zmniejszyła się w lipcu tylko o 2 proc., ale ruch na rynku najmu był znacznie większy niż w maju czy kwietniu – mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom. – Na wzmożone zainteresowanie najmem właściciele mieszkań odpowiedzieli falą nowych ogłoszeń, ale nie zdołali uzupełnić ubytków w ofercie. Początek sierpnia przyniósł kontynuację lipcowego trendu.

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Pół kawalerki dla studenta

Jak podkreśla Katarzyna Kuniewicz, dla dużej części studentów liczy się nie cały lokal, lecz miejsce czy łóżko, a zatem połowa kawalerki albo jeden z pokoi w większym mieszkaniu dzielonym ze współlokatorami. – W największych ośrodkach akademickich, które nie są jednocześnie atrakcyjnymi turystycznie destynacjami wakacyjnymi, oferta mieszkań na wynajem spadła rok do roku – zauważa.

Pod koniec lipca 2026 r. w serwisie Otodom odnotowano mniejszą pulę mieszkań na wynajem w porównaniu z lipcem 2025 r. W Katowicach – o 16 proc., Łodzi o 11, w Poznaniu o 29 proc. W Warszawie i we Wrocławiu rynek najmu oferuje niemal tyle samo ogłoszeń, jak przed rokiem. W Krakowie i Gdańsku liczba oferowanych na wynajem lokali wyraźnie wzrosła w stosunku do lipca 2025 r. odpowiednio o 7 i 32 proc.

Otodom podaje, ile kosztuje najem. Dwóch studentów decydujących się na współdzielenie kawalerki w Warszawie musi się liczyć ze średnim wydatkiem rzędu 1 361 zł (na osobę), w Gdańsku – 1 206 zł, w Krakowie – 1 130 zł, we Wrocławiu – 1 122 zł, w Poznaniu – 999 zł, w Łodzi – 861 zł, w Katowicach – 824 zł.

Jeśli dwóch studentów zdecyduje się na wynajęcie mieszkania dwupokojowego, miesięczny koszt wynajmu (na osobę) wyniesie w Warszawie – 1 945 zł; w Gdańsku – 1 513 zł; w Krakowie – 1 466 zł; we Wrocławiu – 1 437 zł; w Poznaniu – 1 309 zł; w Łodzi – 1 127 zł; w Katowicach – 1 133 zł.

Jeśli student zdecyduje się na wynajęcie pokoju, miesięczny koszt wynajmu (na osobę) wyniesie w Warszawie 1 306 zł; w Gdańsku – 1 241 zł; w Krakowie – 1 242 zł; we Wrocławiu – 1 198 zł; w Poznaniu – 1 054 zł; w Łodzi – 1 033 zł; w Katowicach – 920 zł.

Jak zmieniają się stawki najmu mieszkań

– Wbrew narracji o rynku najemcy, twarde dane nie potwierdzają masowego schodzenia ze stawek. Owszem, w największych miastach roczna dynamika czynszów jest zerowa lub ujemna, co teoretycznie zostawia miejsce na negocjacje – komentuje Katarzyna Kuniewicz. – Ale bieżące dane miesięczne pokazują coś przeciwnego. W lipcu czynsze ofertowe rosły w większości największych ośrodków akademickich. Niższe były tylko w Łodzi (o 0,9 proc.) i Poznaniu (o 0,2 proc.), ustabilizowały się za to w Katowicach. Rosły w Trójmieście (0,6 proc.),(0,6 proc.), w Warszawie (0,6 proc.), Krakowie (0,8 proc.) i Wrocławiu (1,1 proc.). Jednak porównanie średnich czynszów ofertowych rok do roku wskazuje, że na wszystkich rynkach poza Katowicami (wzrost o 0,3 proc.) w lipcu 2026 r. czynsze były niższe niż rok temu – zaznacza.

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Co dalej? Jak mówi ekspertka Otodomu, krótkoterminowo należy spodziewać się dalszego rozgrzania rynku. – Sierpień i wrzesień to sezonowy szczyt, w którym popyt studencki konkuruje z popytem turystycznym i przejściowo podbija stawki najatrakcyjniejszych ofert. W skali całego roku bardziej prawdopodobna jest jednak stabilizacja z lekkim przechyleniem w dół w największych ośrodkach akademickich – przewiduje.