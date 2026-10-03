Rozpoczęciu lub wznowieniu poszukiwań mieszkania sprzyja zakończenie okresu wakacyjno–urlopowego – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka.

Właścicieli nieruchomości rozważających ich sprzedaż do wprowadzenia ofert na rynek zachęcił wzrost popytu. – Ożywienie popytu i podaży nie przełożyło się jednak na istotne zmiany struktury oferty i cen – zaznacza Marcin Drogomirecki.

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Jak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym

Z analiz Grupy Morizon-Gratka wynika, że odnotowane we wrześniu średnie ceny ofertowe mieszkań używanych były zbliżone do tych z sierpnia. W czterech z 12 analizowanych miast odnotowano niewielkie miesięczne spadki – w Lublinie o 1,5 proc., w Białymstoku o 1,1 proc., w Krakowie o 0,6 proc., a w Poznaniu o 0,2 proc.

W siedmiu miastach średnie ceny ofertowe lokali z drugiej ręki wzrosły, z czego w sześciu poniżej 1 proc. (Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Warszawa, Wrocław). W Katowicach lokale z drugiej ręki zdrożały o 1,4 proc. Nie zmieniła się przeciętna cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego w Łodzi.

Foto: mat.prasowe

– Wyraźniej zmiany cen widać w ujęciu rok do roku – mówi Marcin Drogomirecki. – We wrześniu, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, ceny ofertowe mieszkań wzrosły w dziesięciu z 12 analizowanych miast, średnio o 4,3 proc. – wskazuje analityk.

Największy roczny wzrost, o 9,1 proc., Morizon-Gratka odnotowuje w Bydgoszczy. W dwóch miastach ceny mieszkań używanych były niższe niż przed rokiem: w Łodzi o 0,8 proc., a w Lublinie o 2,1 proc.

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Dobry czas na planowanie zakupu nieruchomości 

– Biorąc pod uwagę dane NBP dotyczące inflacji, której roczny wskaźnik w sierpniu wyniósł 3,4 proc. (we wrześniu inflacja wyniosła według GUS 4 proc. – red.) oraz informacje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, które wzrosło w ujęciu rocznym o 5,6 proc., można ocenić, że ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w relacji do wynagrodzeń od dłuższego czasu pozostają stabilne – komentuje Marcin Drogomirecki.

– Zakładając, że na rynku nie wystąpią nagłe zawirowania, sytuacja sprzyja planowaniu zakupu mieszkania na własne potrzeby. Oferta kredytowa banków jest stabilna, a konkurencja ze strony klientów inwestycyjnych niewielka – dodaje. 