W poniedziałek w Belwederze odbyły się rozmowy dotyczące rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przy stole zasiedli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz reprezentanci części klubów i kół parlamentarnych. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Karola Nawrockiego odbyło się bez udziału prezydenta, a rozmowom przewodniczył szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

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Po zakończeniu spotkania Bogucki ocenił, że już samo doprowadzenie do rozmów z udziałem polityków różnych ugrupowań można uznać za sukces. Jak zaznaczył, uczestnicy nie we wszystkim się zgadzali, zarówno jeśli chodzi o przyczyny kryzysu, jak i ocenę obecnej sytuacji w Trybunale. Mimo różnic mieli jednak rozmawiać o możliwych rozwiązaniach.

Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk prawicowych i konserwatywnych, a także dwóch partii wchodzących w skład koalicji rządzącej – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050.

Jednocześnie skrytykował nieobecność reprezentantów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jego zdaniem poniedziałkowe rozmowy pokazały, że wcześniejsze propozycje premiera dotyczące dialogu w sprawie TK miały przede wszystkim charakter wizerunkowy.

W środę rozmowy o wspólnym projekcie

Bogucki poinformował, że uczestnicy spotkania uzgodnili kontynuowanie prac nad rozwiązaniem kryzysu. Kolejne rozmowy zaplanowano na środę o godz. 17 w Kancelarii Prezydenta. Mają one służyć wypracowaniu wspólnego projektu zmian.

Jak przekazał szef prezydenckiej kancelarii, uczestnicy zgodzili się, że prace nad zmianą konstytucji w części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego powinny rozpocząć się już teraz, a nie być odkładane na kolejne tygodnie czy miesiące.

Bogucki zwrócił przy tym uwagę, że podczas poniedziałkowego spotkania nie było ugrupowań, których głosy byłyby niezbędne do przyjęcia zmian w ustawie zasadniczej.

Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział również, że środowe spotkanie pozostaje otwarte dla przedstawicieli ugrupowań, które nie wzięły udziału w poniedziałkowych rozmowach.

Bogucki przyznał, że dyskusja była trudna, a uczestnicy wielokrotnie prezentowali odmienne stanowiska. Podsumowując spotkanie, określił je jednak jako rzeczowe i uczciwe. Jak mówił, mimo różnic politycy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wyjść z obecnego kryzysu i uregulować sytuację Trybunału w przyszłości.