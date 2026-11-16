W Belwederze odbyło się prowadzone przez szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego spotkanie z przedstawicielami środowisk politycznych w sprawie „uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym”.
W poniedziałek w Belwederze odbyły się rozmowy dotyczące rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przy stole zasiedli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz reprezentanci części klubów i kół parlamentarnych. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Karola Nawrockiego odbyło się bez udziału prezydenta, a rozmowom przewodniczył szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
Czytaj więcej
Zaczęło się w 2015 r.. Od tamtej pory sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego się tak skomplikowała, że nawet wnikliwym obserwatorom trudno rozwik...
Po zakończeniu spotkania Bogucki ocenił, że już samo doprowadzenie do rozmów z udziałem polityków różnych ugrupowań można uznać za sukces. Jak zaznaczył, uczestnicy nie we wszystkim się zgadzali, zarówno jeśli chodzi o przyczyny kryzysu, jak i ocenę obecnej sytuacji w Trybunale. Mimo różnic mieli jednak rozmawiać o możliwych rozwiązaniach.
Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk prawicowych i konserwatywnych, a także dwóch partii wchodzących w skład koalicji rządzącej – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050.
Jednocześnie skrytykował nieobecność reprezentantów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jego zdaniem poniedziałkowe rozmowy pokazały, że wcześniejsze propozycje premiera dotyczące dialogu w sprawie TK miały przede wszystkim charakter wizerunkowy.
Czytaj więcej
Kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że analiza dokumentów wykazała, iż składy, w jakich rozpatrywano...
Bogucki poinformował, że uczestnicy spotkania uzgodnili kontynuowanie prac nad rozwiązaniem kryzysu. Kolejne rozmowy zaplanowano na środę o godz. 17 w Kancelarii Prezydenta. Mają one służyć wypracowaniu wspólnego projektu zmian.
Jak przekazał szef prezydenckiej kancelarii, uczestnicy zgodzili się, że prace nad zmianą konstytucji w części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego powinny rozpocząć się już teraz, a nie być odkładane na kolejne tygodnie czy miesiące.
Czytaj więcej
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek określił działania Narodowego Banku Polskiego jako „anarchizację Trybunału Konstytuc...
Bogucki zwrócił przy tym uwagę, że podczas poniedziałkowego spotkania nie było ugrupowań, których głosy byłyby niezbędne do przyjęcia zmian w ustawie zasadniczej.
Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział również, że środowe spotkanie pozostaje otwarte dla przedstawicieli ugrupowań, które nie wzięły udziału w poniedziałkowych rozmowach.
Bogucki przyznał, że dyskusja była trudna, a uczestnicy wielokrotnie prezentowali odmienne stanowiska. Podsumowując spotkanie, określił je jednak jako rzeczowe i uczciwe. Jak mówił, mimo różnic politycy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wyjść z obecnego kryzysu i uregulować sytuację Trybunału w przyszłości.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas