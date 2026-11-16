W czasie konsultacji, które odbędą się 16 listopada, stronę prezydencką będzie reprezentował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Z partii koalicji rządzącej udział w konsultacjach zapowiedziały PSL i Polska 2050.

Reklama Reklama

Cezary Tomczyk: Sędziowie wybrani przez Sejm są dziś w Trybunale Konstytucyjnym i urządzają pracę

Tomczyk pytany o ewentualny udział KO w konsultacjach stwierdził, że „nie ma informacji, żebyśmy mieli iść”. - Podam jeden konkretny argument: sprawa Trybunału Konstytucyjnego, czy to się panu prezydentowi podoba, czy nie, została zamknięta. Sędziowie są w Trybunale Konstytucyjnym, orzekają, spotykają się, wydają zarządzenia, Trybunał funkcjonuje normalnie – przekonywał Tomczyk.

Na uwagę, że do Trybunału Konstytucyjnego nie mogą obecnie wejść Bogdan Święczkowski, prezes TK i Bartłomiej Sochański, wiceprezes TK, czasowo odsunięci od pełnienia obowiązków, Tomczyk odparł, że to „sam Trybunał Konstytucyjny będzie decydował jak wygląda jego działanie”.

- Sędziowie, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm, są dziś w Trybunale i urządzają pracę TK, tak aby on normalnie funkcjonował - podsumował.

Tomczyk zwrócił też uwagę, że prezydent Karol Nawrocki, który 11 listopada mówił, że władza wykonawcza nie powinna wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego, jest jednocześnie „jedynym przedstawicielem” władzy wykonawczej, który „wszedł do TK jak do siebie, jak do Kancelarii Prezydenta”. Tomczyk nawiązywał tu do wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 30 na 31 października, gdy sędzia Anna Korwin-Piotrowska zdecydowała o czasowej przerwie w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego.

Cezary Tomczyk o resecie konstytucyjnym: Przeszlibyśmy z jednego paraliżu TK do drugiego

Pytany o proponowany przez PSL reset konstytucyjny Tomczyk odparł, że „szanuje propozycję”, ale – jak powtórzył - „sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest zamknięta”. - Tego typu zmiany i udawanie, że znajdziemy w tym Sejmie 2/3 do zmiany, jest fikcją. Jest raczej kierunkiem na kolejny paraliż Trybunału Konstytucyjnego – ocenił.

Sędziowie TK Foto: PAP

- Bardzo bym nie chciał (...) abyśmy przeszli z jednego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego do drugiego – dodał. Zapewnił, że „będzie bronił roli sędziego Stanisława Piotrowicza w Trybunale Konstytucyjnym, podobnie jak wszystkich innych sędziów”, bo – jak mówił - potrzebujemy „Trybunału Konstytucyjnego, który będzie funkcjonował”.

- Sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm mają konstytucyjne prawo, by być w Trybunale i orzekać - mówił też.

„Żartem z państwa” nazwał Tomczyk fakt, że konsultacje w sprawie sytuacji TK prowadzi Bogucki. - To ten człowiek właściwie siłą wszedł do Trybunału Konstytucyjnego (...) to się jeszcze na świecie nie zdarzyło – mówił przypominając wydarzenia z nocy z 30 na 31 października. - Tymi ludźmi, którzy tam weszli, powinna się dzisiaj zająć prokuratura – dodał.