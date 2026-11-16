Oświadczenie MSZ Chin jest potwierdzeniem wcześniejszych komunikatów Białego Domu i Kremla, zapowiadających takie spotkanie.

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Donald Trump, Xi Jinping i Władimir Putin spotkają się po raz pierwszy w formacie trójstronnym

„19 listopada przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Shenzhen z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w ramach trójstronnego szczytu przywódców” – głosi komunikat MSZ Chin. Nie podano żadnych dalszych szczegółów dotyczących agendy spotkania.

Czytaj więcej Dyplomacja Będzie spotkanie Trump–Putin–Xi. Politycy zajmą się kwestią broni jądrowej Tematami rozmów podczas spotkania, do którego ma dojść między przywódcami USA, Rosji i Chin w przyszłym tygodniu, będą: posiadanie przez te państwa...

Będzie to pierwsze spotkanie Trumpa, Xi i Putina w formacie trójstronnym. Biały Dom podał, że Trump wcześniej spotka się z samym przewodniczącym Xi, choć strona chińska dotychczas nie potwierdziła tej informacji. Według informacji przekazywanych przekazywanych przez Waszyngton nie zaplanowano natomiast dwustronnego spotkania Trumpa z Putinem.

Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales przekazała 13 listopada, że wśród tematów rozmowy przywódców ma znaleźć się m.in. „redukcja broni jądrowej na świecie”, ponieważ prezydent USA uważa rozprzestrzenianie się tej broni „za bardzo niebezpieczne”.

Przedstawiciele administracji Trumpa określili szczyt jako „punkt wyjścia” w kwestii redukcji zbrojeń atomowych. Zwrócili uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie, i ocenili, że Pekin powinien podjąć rozmowę na ten temat.

Arsenał jądrowy na świecie Foto: PAP

Tymczasem Chiny w kwestii rozbrojenia jądrowego od dawna nalegają, aby najpierw Stany Zjednoczone i Rosja zredukowały swoje arsenały jądrowe, zanim zgodzą się zrobić to samo. USA i Rosja dysponują największymi arsenałami broni atomowej – według aktualnych szacunków Rosja ma około 5420 głowic jądrowych, a USA około 5042. Chiny, według tych samych szacunków, mają ok. 620 głowic atomowych.

Wysokiej rangi przedstawiciele Białego Domu przekonują również, że Trump zamierza podczas spotkania poruszyć temat wojny w Iranie. Prezydent USA nie zamierza natomiast w czasie trójstronnego szczytu omawiać tematu wojny w Ukrainie, uważając to za „niestosowne” w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w negocjacjach w tej sprawie.

Nikkei Asia: Największym wygranym po spotkaniu Trumpa, Putina i Xi będzie przywódca Chin

Japoński portal Nikkei Asia uważa, że Xi może być największym beneficjentem trójstronnego szczytu. Zdaniem portalu chiński przywódca chce utrzymać dobre i stabilne relacje z Trumpem przed przyszłorocznym zjazdem partii komunistycznej, na którym będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przywódcy partii i państwa. Samo wspólne zdjęcie, na którym Xi jako gospodarz stoi między Trumpem i Putinem, może w tym kontekście stworzyć wrażenie, że świat obraca się wokół chińskiego przywódcy.