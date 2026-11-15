Do ataków doszło w sobotę wieczorem. Premier Niculescu przekazał we wpisie w X, że radary Ministerstwa Obrony wykryły statki powietrzne, co skłoniło rumuńskie siły powietrzne do dwukrotnego poderwania myśliwców.

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Trzy zaatakowane statki, dwa pożary

W sobotę dron uderzył w statek pływający pod banderą Palau na rumuńskich wodach terytorialnych; jednostka zmierzała do Suliny, a jej ostatecznym celem była Ukraina - przekazał portal Ukrainska Prawda.

Tego samego dnia grecki tankowiec Evia Petrol V został trafiony dronem około 4 mil morskich na południowy wschód od Suliny, co wywołało pożar na pokładzie. Taki sam skutek miał trzeci sobotni atak na jednostkę znajdującą się około 5 mil morskich na południowy wschód od kanału Sulina.

Premier rumuńskiego rządu: incydenty nie do przyjęcia

Zdaniem premiera sobotni atak dronów jest „odzwierciedla pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną trwającą wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie”.

„Utrzymuję stały kontakt z odpowiednimi władzami, przy czym bezpieczeństwo marynarzy jest naszym absolutnym priorytetem. Te incydenty są nie do przyjęcia i stanowią naruszenie prawa międzynarodowego. Będziemy kontynuować podejmowanie wszystkich niezbędnych środków, wraz z naszymi Sojusznikami, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Pozostaje to kluczowym priorytetem dla rządu, który blisko współpracuje z naszymi regionalnymi partnerami i NATO” - napisał Niculescu na swoim profilu na X.

Od początku października na Morzu Czarnym, u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii, na skutek nalotów bezzałogowców uszkodzonych zostało 11 statków handlowych. W siedem z nich uderzono w pobliżu rumuńskiej linii brzegowej. 23 października jedna z zaatakowanych jednostek zatonęła, zginął jeden z członków jej załogi.