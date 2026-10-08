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Przy wybrzeżu Soczi płonie tankowiec trafiony morskim dronem
– On jest niezbyt daleko od brzegu. Pożar jest gwałtowny (…) i dość obszerny, obejmuje cały pokład. Bardzo niepokojące widowisko – mówi jeden z mieszkańców Soczi. Przy wybrzeżu rosyjskiego miasta płonie tankowiec trafiony morskim dronem.
Pływający pod flagą Liberii statek Alfamax Rio wiózł rosyjską ropę z rosyjskiego Noworosyjska do Indii. Na razie to ostatnia jednostka trafiona w dwudniowej serii ataków na Morzu Czarnym.
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