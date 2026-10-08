– On jest niezbyt daleko od brzegu. Pożar jest gwałtowny (…) i dość obszerny, obejmuje cały pokład. Bardzo niepokojące widowisko – mówi jeden z mieszkańców Soczi. Przy wybrzeżu rosyjskiego miasta płonie tankowiec trafiony morskim dronem.

Pływający pod flagą Liberii statek Alfamax Rio wiózł rosyjską ropę z rosyjskiego Noworosyjska do Indii. Na razie to ostatnia jednostka trafiona w dwudniowej serii ataków na Morzu Czarnym.