W fabryce słodyczy w Cikande w Indonezji doszło do pożaru, Max Verstappen wygrał GP Las Vegas
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 21 na 22 listopada:
Trzy osoby, w tym 12-letnie dziecko, zginęły w nocnym pożarze domu w wielkopolskiej Trzciance. W akcji gaszenia budynku brało udział trzynaście zastępów straży pożarnej, czyli 38 ratowników.
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Asp. Grzegorz Michalak z zespołu prasowego PSP w Czarnkowie poinformował PAP, że zgłoszenie o pożarze domu przy ul. Kasztanowej otrzymano po godz. 1 w nocy. – Po dotarciu na miejsce zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Niestety bilans tego pożaru jest tragiczny. Zginęły w nim trzy osoby: 12-letnie dziecko, kobieta w wieku 59 lat i mężczyzna w wieku 63 lat — relacjonował.
Michalak zaznaczył, że początkowo duże zadymienie i wysoka temperatura uniemożliwiła strażakom wejście do budynku w celu ewakuowania mieszkańców.
Akcja gaśnicza trwała około 4,5 godz. Budynek jest dogaszany i rozbierany, strażakom udało się obronić przed ogniem sąsiednie domy.
W fabryce słodyczy PT Fonusa Agung Mulia w Cikande (kabupaten Serang, prowincja Banten) na południu Indonezji doszło do tragicznego w skutkach pożaru. W zakładach produkujących mleczne cukierki i przekąski pojawił się ogień.
W fabryce słodyczy w Cikande w Indonezji doszło do pożaru
Przyczyny pożaru nie są jak dotąd znane. Według świadków ogień pojawił się na trzecim piętrze budynku. Indonezyjskie służby podały, że jak dotąd odnaleziono ciała trzech osób; uratowano 15 ludzi, w tym czworo rannych pracowników fabryki.
– W kilku miejscach wciąż płonie ogień, a ekipy strażackie kontynuują działania gaśnicze – przekazał cytowany przez agencję AP Rizky Dwianto, przedstawiciel ds. operacyjnych w Agencji Poszukiwawczo-Ratowniczej prowincji Banten. Według jego relacji, strażacy walczyli jeszcze z ogniem w kilku miejscach na terenie obiektu ponad 12 godzin po otrzymaniu zgłoszenia.
Służby ratunkowe przeczesują fabrykę w poszukiwaniu zaginionych – nieznany jest los 36 osób.
Max Verstappen (Red Bull) po raz trzeci w ciągu czterech lat zwyciężył w Grand Prix Las Vegas. Za nim linię mety przekroczyli Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena. Prowadzenie w wyścigu zmieniało się 35 razy. Trzeci dotychczas w klasyfikacji generalnej George Russell (Mercedes) ukończył wyścig na dziewiątym miejscu, a w ogólnym zestawieniu wypadł poza podium.
Max Verstappen i Oscar Piastri świętują po GP Las Vegas
Kierowcy Ferrari, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, zderzyli się, a za osobne incydenty otrzymali 10-sekundowe kary – ostatecznie Hamilton finiszował jako siódmy, a Leclerc był na mecie dziesiąty. – To było szalone. Naprawdę, absolutnie surrealistyczne – czegoś takiego w Formule 1 jeszcze nie widziałem – komentował cytowany przez agencję Reutera Verstappen, który wyprzedził Norrisa o 0,639 sekundy.
W tym sezonie oba tytuły zapewnił już sobie Mercedes, a 20-letni Kimi Antonelli został najmłodszym mistrzem F1 w historii (w Las Vegas zameldował się na mecie jako czwarty). Verstappen i Russell rywalizują o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Po zawodach w Las Vegas Verstappen ma 304 punkty, a na trzecie miejsce ze stratą 37 oczek awansował Hamilton.
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