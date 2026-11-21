Na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej, a fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim na wschodzie Zatoki Fińskiej – powiadomił resort.

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Rosja informuje o ataku dwóch dronów

Wcześniej rosyjskie władze, cytowane przez agencję Reutera, poinformowały, że statek towarowy płynący do Królewca został zaatakowany przez dwa drony na wodach neutralnych w Zatoce Fińskiej, trzy mile morskie (około 5,5 km) od granicy z Rosją.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że trwa szacowanie skali uszkodzeń jednostki.

Płonący statek znalazł się na wodach terytorialnych Finlandii

Fińskie Siły Obronne przekazały, że jednostka płynąca do obwodu królewieckiego została uszkodzona na wodach międzynarodowych, na zachód od rosyjskiej wyspy Gogland. Informacja ta potwierdza wcześniejsze doniesienia strony rosyjskiej.

Obwód królewiecki to rosyjska eksklawa nad Morzem Bałtyckim, granicząca z Polską i Litwą. Obszar ten uważany jest za punkt zapalny w relacjach między Rosją a Unią Europejską i NATO – przypomniał Reuters.

Fińska straż graniczna podała w komunikacie, że kieruje akcją ratunkową i działaniami mającymi zapobiec szkodom w środowisku. Na pokładzie frachtowca Sparta II, który znajduje się na fińskich wodach terytorialnych na południe od miasta Lovisa, wybuchł pożar. Na miejscu są jednostki ratunkowe, a wokół statku wyznaczono strefę ograniczonego dostępu.

Według fińskiej straży granicznej pożar nie zagraża ludziom ani żegludze. Załoga pozostała na pokładzie, a służby nie stwierdziły dotąd szkód w środowisku. „W razie potrzeby straż graniczna jest gotowa ewakuować załogę, wesprzeć gaszenie pożaru i podjąć działania ograniczające ewentualne szkody w środowisku” – przekazano.

W akcji uczestniczą również inne służby i instytucje. Fińska straż graniczna koordynuje działania z sąsiednimi państwami i nawiązała kontakt z rosyjskimi służbami ratownictwa morskiego.

Finlandia: Podejrzewamy, że rosyjski śmigłowiec naruszył fińską przestrzeń powietrzną

Rosyjski śmigłowiec jest podejrzewany o naruszenie fińskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało w sobotę ministerstwo obrony Finlandii.

Według resortu naruszenie przestrzeni powietrznej może mieć związek z operacją ratunkową lub obserwacją uszkodzonego statku handlowego w Zatoce Fińskiej.

Trwa akcja gaśnicza na płonącym frachtowcu

Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej (Merivartiosto – SLMV) poinformowała w sobotę wieczorem, że akcja gaśnicza Sparty II wciąż jest prowadzona jako operacja międzynarodowa na wodach Finlandii, więc pod kierownictwem Finów.

Rząd Estonii przekazał, że kraj ten wysłał okręt w celu wsparcia akcji ratunkowej, obejmującej m.in. gaszenie pożaru oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska.

Jak poinformował późnym wieczorem w sobotę w rozmowie z publicznym nadawcą Yle dowódca fińskiej Straży Granicznej Ilja Iljin, 16-osobowa załoga statku „Sparta II” ewakuowała się do łodzi ratunkowych, a następnie na pokład innej rosyjskiej jednostki; obecnie załoga jest w drodze powrotnej do Rosji.

Statek powiązany z rosyjskim ministerstwem obrony

Sparta II znajduje się na amerykańskiej liście sankcyjnej i jest powiązany z rosyjską firmą żeglugową Oboronlogistika – wynika z danych Departamentu Skarbu USA, cytowanych przez Reutersa. USA objęły jednostkę sankcjami już w maju 2022 roku. Następnie zrobiła to Ukraina.

Przedsiębiorstwo, jak informuje na swojej stronie internetowej, świadczy usługi logistyczne na rzecz rosyjskiego ministerstwa obrony.

– Nie mamy obecnie potwierdzonych informacji na temat ładunku przewożonego przez statek. Nie można jednak wykluczyć, że na jego pokładzie znajdują się materiały wojskowe – powiedział Iljin.

Liderzy państw regionu: Wojna się rozlewa

„Wojna rozlewa się na sąsiednie obszary. Fińskie władze zajmują się sytuacją w Zatoce Fińskiej, gdzie rosyjski statek handlowy został trafiony przez drona. Ukraina ma prawo walczyć z agresorem” – napisał na platformie X premier Finlandii Petteri Orpo.

„Konsekwencje walki z rosyjską agresją dotarły na Morze Bałtyckie. To kolejny sygnał dla agresora, by się zatrzymał. Nic jednak nie powstrzyma nas przed wspieraniem Ukrainy” – napisał na X premier Estonii Kristen Michal.

Z kolei minister obrony Szwecji Pål Jonson poinformował, że szwedzkie samoloty bojowe, działające pod fińskim dowództwem, wzięły udział w działaniach na rzecz ochrony integralności terytorialnej Finlandii oraz NATO.