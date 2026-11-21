W sobotę mieszkańcy Barnham wzięli udział w lokalnym referendum, w którym odpowiadali na pytanie, czy popierają starania o uzyskanie przez wieś statusu terytorium zależnego od brytyjskiej Korony. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 257 osób, przeciwko było 16. Oddano również jeden nieważny głos.

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Głosowanie zorganizowano w reakcji na plany brytyjskiego rządu dotyczące wykorzystania dawnej bazy wojskowej RAF Barnham jako ośrodka dla osób ubiegających się o azyl. Początkowo zakładano zakwaterowanie tam nawet 1256 mężczyzn, jednak później liczbę tę zmniejszono do 931.

Mieszkańcy chcą uniezależnić się od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Pomysłodawcy referendum proponują, by Barnham uzyskało status podobny do Jersey, Guernsey czy Wyspy Man. Miejsca te pozostają zależne od brytyjskiej Korony, ale mają własne systemy administracyjne i nie podlegają bezpośrednio brytyjskiemu rządowi w takim samym zakresie jak część Zjednoczonego Królestwa.

John Bauer, przewodniczący rady parafialnej Barnham, wyjaśniał, że chodzi o zachowanie lojalności wobec monarchy przy jednoczesnym wyłączeniu miejscowości spod jurysdykcji brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office). Pozytywny wynik głosowania ma być podstawą do ogłoszenia Barnham odrębną jednostką określaną jako bailiwick.

Bauer podkreślał, że referendum ma przede wszystkim zwrócić uwagę na sprzeciw mieszkańców wobec sposobu, w jaki rząd podejmuje decyzje dotyczące ich miejscowości. Według niego lokalna społeczność nie została odpowiednio skonsultowana, a jej obawy są ignorowane.

Sprzeciw wobec ośrodka jednoczy mieszkańców

W Barnham mieszkają 584 osoby. Przewodniczący rady parafialnej argumentował, że umieszczenie w bezpośrednim sąsiedztwie wsi 931 osób ubiegających się o azyl oznaczałoby zmianę skali przekraczającą możliwości niewielkiej społeczności.

Referendum nie ma jednak żadnych skutków prawnych. Jest symbolicznym protestem, a ostateczna decyzja w sprawie wykorzystania dawnej bazy RAF Barnham nie została jeszcze podjęta.

Do podobnej inicjatywy doszło we wrześniu w Piddington w hrabstwie Oxfordshire. Tamtejsi mieszkańcy również zagłosowali za symbolicznym odłączeniem się od Wielkiej Brytanii po ogłoszeniu planów zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w pobliskiej dawnej bazie wojskowej. Głosowanie nie powstrzymało jednak rządowych planów dotyczących tego obiektu.

Sprzeciw mieszkańców Barnham poparła liderka brytyjskiej Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch. Jej zdaniem umieszczanie dużych grup mężczyzn ubiegających się o azyl w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkich miejscowości jest niewłaściwe. Polityczka przekonywała, że rząd powinien przede wszystkim ograniczyć nielegalne przeprawy przez kanał La Manche.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia natomiast, że rozumie obawy lokalnych społeczności i bierze je pod uwagę. Rząd chce stopniowo odchodzić od zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w hotelach na rzecz innych obiektów, w tym dawnych baz wojskowych. Według resortu mają one być samowystarczalne, całodobowo chronione i monitorowane.