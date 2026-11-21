Monety wyławiane z fontanny di Trevi przynoszą rzymskiemu oddziałowi Caritas zwykle ponad 1,4 mln euro rocznie. Organizacja finansuje z tych środków działalność banków żywności oraz inne projekty pomocy społecznej.

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Jednej z możliwych przyczyn spadku wpływów Caritas upatruje w zmianie zasad dostępu do zabytku – schody prowadzące do niecki fontanny oddzielono bowiem niedawno od reszty placu niską barierką. W ciągu dnia mieszkańcy Rzymu mogą podejść tam bezpłatnie, ale turyści muszą zapłacić za to 2 euro.

– Ograniczenie bezpośredniego dostępu do fontanny di Trevi może być jednym z czynników – powiedział dziennikowi „Il Messaggero” Giustino Trincia, dyrektor Caritas Roma. Jak wskazuje, na wpływy ze zbiórki może też oddziaływać upowszechnienie płatności zbliżeniowych i portfeli w telefonach.

Rzecznik Caritas zaznaczył jednocześnie, że w tegorocznym zestawieniu nie uwzględniono jeszcze monet w obcych walutach – spadek może więc się okazać nieco mniejszy.

Dlaczego turyści wrzucają mniej monet do fontanny di Trevi?

Zgodnie z tradycją monetę wrzuca się do fontanny di Trevi przez ramię, by zapewnić sobie powrót do Rzymu lub spełnienie innych marzeń.

Jeff Clinton, Amerykanin, który po raz pierwszy odwiedził miasto z żoną, w rozmowie z dziennikiem „The Guardian” opowiada, że chciał wrzucić do wody jednocentówkę. Od niecki dzieliła go jednak zbyt duża odległość. Rozważał, czy poprosić kogoś stojącego bliżej o wrzucenie monety w jego imieniu, ale ostatecznie schował ją do kieszeni.

Eric i Patty z Nowego Jorku powiedzieli zaś, że, gdyby mieli drobne, istnieje szansa, że wrzuciliby ją do fontanny. Nie chcieli też płacić za zbliżenie się do zabytku. – Jest tak zachwycający, że wystarczy nam oglądanie go z odległości – stwierdzili.

Alan i Ying, którzy przyjechali z Australii, zapłacili natomiast za to, by zobaczyć fontannę z bliska. Zrezygnowali jednak z wrzucenia monety – nie widzieli bowiem, by robili to inni.

Nicolas Romero, który obsługuje wejście do fontanny di Trevi, mówi, że turyści często proszą go o drobne, by móc wrzucić monetę do wody. – Wygląda jednak na to, że wielu odwiedzających w ogóle nie zna tego zwyczaju. To też może tłumaczyć, dlaczego Caritas zbiera mniej pieniędzy – powiedział.

Opłata za dostęp do fontanny di Trevi. Ile zarobił Rzym?

Władze Rzymu wprowadziły opłatę za dostęp do fontanny di Trevi, by ograniczyć tłok przy zabytku i pozyskać środki na jego utrzymanie. W pierwszym miesiącu wpływy wyniosły 435 194 euro. Miasto nie opublikowało kolejnych danych.

W 2025 r. fontannę odwiedziło 4,4 mln turystów.

Zwyczaj wrzucania monety do fontanny wywodzi się prawdopodobnie ze starożytnego pogańskiego obrzędu składania darów bóstwom wody. Spopularyzowała go komedia romantyczna „Three Coins in the Fountain” z 1954 r.