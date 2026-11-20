Rosyjska ambasada w komunikacie opublikowanym w piątek zażądała od władz Holandii wyjaśnień dotyczących udziału pracowników firmy zbrojeniowej Destinus „w przeprowadzaniu ataków terrorystycznych przeciwko Rosji”.

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Jak zauważyła agencja Reutera, jest to kolejny sygnał pogarszających się relacji między Moskwą a Hagą. Rosja oskarża pracowników Destinusa o udział w ataku na Most Krymski, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. W jego następstwie rosyjskie władze zdecydowały o czasowym wstrzymaniu ruchu na przeprawie.

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„Co najmniej 40 pracowników mogło w różnym czasie udać się na Ukrainę, gdzie – według doniesień – brali bezpośredni udział w wykorzystaniu bojowym uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych, w tym przeciwko terytorium Federacji Rosyjskiej” – napisało rosyjskie przedstawicielstwo w Hadze.

Rosja wskazuje na wsparcie militarne Holandii dla Ukrainy

Do sprawy odniosło się również rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W opublikowanym w serwisie X stanowisku przekazało, że Moskwa „uwzględnia działania Holandii, w szczególności dotyczące wsparcia wojskowego dla Ukrainy […], w swoim planowaniu wojskowym”.

Rosyjska dyplomacja zaznaczyła również, że oczekuje wyjaśnień dotyczących wypowiedzi holenderskiej minister obrony Dilan Yesilgoz. Według interpretacji Moskwy miała ona zasugerować, że Holandia uważa Rosję za wroga.

Kolejny zarzut dotyczy emerytowanych holenderskich pilotów wojskowych. Rosyjskie MSZ zarzuca im udział w działaniach bojowych za sterami myśliwców F-16 przekazanych Ukrainie.

Holenderska firma Destinus potwierdziła wykorzystanie jej pocisków i dronów w ataku na Most Krymski

Firma Destinus, mająca siedzibę w Hengelo we wschodniej Holandii, potwierdziła we wtorek na platformie LinkedIn, że wyprodukowane przez nią pociski Ruta oraz drony zostały użyte przez Ukrainę podczas ataku na Most Krymski.

W czwartek holenderski dziennik „NRC” podał, że pracownicy firmy Destinus nie ograniczali się do działalności produkcyjnej. Według gazety osobiście uczestniczyli w zwalczaniu rosyjskich dronów na Ukrainie, a także wspierali ukraińskie siły w przeprowadzaniu operacji z wykorzystaniem bezzałogowców.

Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru dyplomatycznego po czwartkowym rosyjskim ataku na Kijów, w wyniku którego uszkodzony został budynek ambasady Holandii. W piątek rosyjskie przedstawicielstwo ponowiło apel o ewakuację personelu holenderskiej ambasady w ukraińskiej stolicy.

Holenderski nadawca publiczny NOS przypomniał również wypowiedź premiera Roba Jettena z czwartku. Szef rządu podkreślił, że Holandia nie powinna dać się zastraszyć.