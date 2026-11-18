„Wkurzają mnie wszyscy ci ludzie. Od rana kolaps na stacjach benzynowych. W supermarketach wyczyszczone wszystkie półki z jajkami i kaszami. Benzyny chcecie sobie nalać do baku na całe życie? Albo kaszy gryczanej kupić na 10 lat?” – denerwuje się na jednym z forów internetowych mieszkanka półwyspu Ałła.

Krym po raz kolejny w czasie wojny ogarnęła panika przed odizolowaniem od Rosji. Po zniszczeniu fragmentu drogowej części Mostu Krymskiego przez Ukraińców możliwe jest zablokowanie półwyspu.