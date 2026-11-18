We wtorek siły ukraińskie częściowo zniszczyły przęsło drogowe Mostu Krymskiego i uszkodziły jego część kolejową. Oderwane fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym. Po ataku władze okupacyjne Krymu zdecydowały o wstrzymaniu ruchu przez most. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że przeprawa zostanie odbudowana.

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Atak bez wykorzystania systemu Starlink

Brytyjski dziennik „The Times”, powołując się na ukraińskiego oficera zaangażowanego w przygotowanie operacji, poinformował, że planowanie ataku trwało kilka tygodni. Według rozmówcy gazety jego celem było wykazanie, że Ukraina jest w stanie przeprowadzać tego rodzaju uderzenia bez korzystania z amerykańskiego systemu łączności satelitarnej Starlink. Po raz pierwszy ukraińskie drony miały przekazywać pociskom obraz wideo, co pozwalało na precyzyjne naprowadzanie ich na wybrane elementy mostu.

Oficer zaznaczył, że operacja miała również wymiar symboliczny. – Zaplanowaliśmy ją jako symboliczny gest przed trójstronnym spotkaniem (przywódców USA, Rosji i Chin – Donalda) Trumpa, (Władimira) Putina i Xi (Jinpinga), aby pokazać, że Putin jest słaby – powiedział.

Według „The Times” w operacji uczestniczyły wojska rakietowe, operatorzy dronów z 7. Centrum Głębokich Uderzeń, 1. Brygada Sił Systemów Bezzałogowych, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), marynarka wojenna oraz jednostki sił specjalnych. Wykorzystano m.in. pociski Flamingo i Neptun oraz bezzałogowce Palianycia. Informacje te potwierdził później we wpisie na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

ISW: ukraiński atak na Most Krymski ujawnił słabość rosyjskiej obrony przeciwlotniczej

Według analityków waszyngtońskiego think tanku skuteczne przeprowadzenie ataku było możliwe dzięki wielotygodniowej operacji, która obejmowała uderzenia dronów i pocisków na rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, radary oraz środki walki radioelektronicznej. Analitycy ISW zwrócili uwagę na wpis jednego z rosyjskich korespondentów wojennych, według którego siły ukraińskie wykorzystały kilkaset dronów w celu osłabienia rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, a następnie przeprowadziły skoordynowane uderzenia rakietowe na Most Kerczeński w odstępach czterech–pięciu minut.

Jak ocenił think tank, Ukraińcy przez kilka miesięcy stopniowo osłabiali rosyjską obronę przeciwlotniczą, by następnie przełamać jej pozostałe elementy skoncentrowanym atakiem tanich dronów. W ten sposób stworzyli korytarz dla ukraińskich pocisków manewrujących i dronów odrzutowych, które uderzyły w most z kilku kierunków.

W analizie ISW zwrócono również uwagę na wykorzystanie dronów retransmitujących sygnał, które umożliwiły utrzymanie łączności wideo i precyzyjne naprowadzanie pocisków. Jak wyjaśnił ośrodek analityczny, pozwoliło to ukraińskim operatorom razić elementy nośne mostu z odległości ponad 250 km od linii frontu.

W ostatnim czasie przedstawiciele władz Ukrainy sygnalizowali problemy z działaniem systemu łączności satelitarnej Starlink, należącego do amerykańskiej firmy SpaceX. Zełenski informował m.in. o ograniczeniach prędkości działania Starshield – wojskowej usługi łączności satelitarnej opracowanej przez SpaceX. Utrudniają one wykorzystywanie dronów w pobliżu frontu i na terenach okupowanych przez Rosję, a zarazem mogą ułatwiać rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.