Propozycja stanowi uzupełnienie pożyczki, w ramach której UE udzieliła Ukrainie 90 mld euro wsparcia na 2026 i 2027 r.; pożyczka ta jest gwarantowana unijnym budżetem.

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– Europa będzie nadal zapewniać Ukrainie maksymalne wsparcie, jednocześnie wywierając maksymalną presję na Rosję – oświadczyła von der Leyen. – Będziemy nadal wspierać Ukrainę w ochronie jej obywateli i infrastruktury przed rosyjskimi atakami, tak aby szkoły i szpitale mogły funkcjonować, nawet gdy Rosja zasypuje ukraińskie miasta dronami i pociskami – dodała.

Jak podkreśliła, potrzeby Ukrainy na 2026 r. są już zabezpieczone. – Dziś proponujemy dodatkowe 45 mld euro, co pozwoli pokryć dwie trzecie potrzeb kraju na 2027 r. – powiedziała.

Według szacunków na pokrycie dodatkowych potrzeb Kijowa na przyszły rok potrzeba 70 mld euro; KE liczy, że 25 mld euro z tej kwoty pokryją partnerzy spoza UE.

Decyzja zapadnie na szczycie w Brukseli

O udzieleniu Ukrainie dodatkowego wsparcia w wysokości 45 mld euro będą rozmawiać unijni przywódcy na szczycie w Brukseli 26 listopada.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zagroził w ubiegłym tygodniu, że jeśli wszystkie państwa członkowskie nie zobowiążą się do wspierania Ukrainy, wówczas niemiecki rząd nie poprze projektu wspólnego budżetu UE na lata 2028–2034. W odpowiedzi na tę groźbę premier Czech Andrej Babiš – jak informował „Financial Times” – w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy napisał, że „przyjęcie następnego wspólnego budżetu UE nie może być uzależnione od przyszłego (pakietu) wsparcia finansowego Ukrainy”.