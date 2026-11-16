Ponad 121 tys. uczestników PPK, którzy spełnili warunki uzyskania jednorazowej wpłaty powitalnej, otrzyma na swoje konta emerytalne po 250 zł.

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Każdy uczestnik PPK, który oszczędza przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe i w tym czasie na jego rachunek w programie wpłyną trzy wpłaty, otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Finansowana jest ona z Funduszu Pracy. Każdy uczestnik otrzymuje ją tylko raz.

Jak podkreśla portal mojePPK.pl, wpłata powitalna za trzeci kwartał 2026 r. powinna pojawić się na rachunkach uczestników do 16 listopada 2026 r.. Będzie to automatyczny przelew – nie trzeba składać wniosków. Pamiętać należy, że środki trafiają na rachunek PPK, a nie na konto bankowe. Stan konta swojego PPK można sprawdzić w serwisie MojePPK lub pod adresem rachunek.mojeppk.pl.

Ponad 100 mln zł z wpłat powitalnych w 2026 r.

W sumie w 2026 r. 408 tys. uczestników programu otrzyma lub już otrzymało wpłatę powitalną. Łącznie to 101,9 mln zł.

„Skala wpłat powitalnych w 2026 roku pokazuje, że kolejne setki tysięcy Polaków rozpoczynają oszczędzanie w PPK. To ważne, bo im bardziej powszechny staje się program, tym mocniej utrwala się przekonanie, że PPK jest naturalnym elementem długoterminowego budowania własnego bezpieczeństwa finansowego” – ocenia wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. finansów i rozwoju Mariusz Jaszczyk.

Jak wynika z danych z ewidencji PPK, z możliwości oszczędzania w programie korzysta 4,57 mln osób. 93,92 proc. to Polacy. Wśród osób innej narodowości dominują Ukraińcy (177,16 tys. osób). Aktualnie prawie 33 proc. osób uczestniczących w PPK to osoby przed 34. rokiem życia.

Łączna wartość aktywów w PPK wynosi 60,3 mld zł.