Kilka dni temu portal WNP.pl opisał, że transformacja energetyczna Polski będzie kosztowała do 2040 roku 3 bln zł. Stwierdzono, że w realizacji celu mogłyby pomóc środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Redakcja wskazała bowiem na rekomendacje Polskiego Funduszu Rozwoju, by rozszerzyć możliwość inwestowania aktywów PPK tak, by część środków mogła trafić do funduszy rynku prywatnego, które np. realizowałyby inwestycje w energetykę.

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Artykuł wywołał burzę wśród komentatorów. Pojawiły się np. porównania do reformy OFE z 2014 roku. „Łapy precz od PPK! Rozgrabienie OFE już pokazało, że Tusk i oszczędności Polaków to połączenie, które zawsze kończy się katastrofą!” - napisał były premier Mateusz Morawiecki.

PFR i resort finansów zaprzeczają

Prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Mikołaj Raczyński zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

„Trwa wielka akcja dezinformacyjna wokół PPK. Więc powtórzę: PFR nigdy nie pracował i nie rekomendował przeznaczenia środków z PPK na wielkie inwestycje państwa. Nie planujemy tworzenia żadnego mechanizmu kierowania oszczędności Polaków na państwowe projekty” - napisał.

„Przez ostatnie lata konsekwentnie wzmacnialiśmy zaufanie do polskiego rynku kapitałowego i PPK. Efekty widać w liczbach: hossa na GPW, trzykrotny wzrost aktywów PPK do ponad 60 mld zł i już 4,6 mln uczestników programu. Straszenie Polaków nieprawdziwymi informacjami o ich oszczędnościach i podważanie zaufania do PPK jest skrajnie nieodpowiedzialne” - podkreślił.

Także minister finansów Andrzej Domański przekazał, że podawane w sieci informacje to „bzdura i manipulacje”. - Ja o PPK wielokrotnie wypowiadałem się pozytywnie. To jest osiągnięcie, trzeba to przyznać, poprzedniego rządu. My dokładamy osobiste konta inwestycyjne, dokładamy Innovate Poland do tych narzędzi inwestycyjnych w Polsce i PPK nadal będą rozwijane – powiedział szef Ministerstwa Finansów w Polsat News.

Zapewnił, że PPK „to jest bardzo dobre narzędzie wzmacniania osobistych oszczędności Polaków i w żaden sposób te środki nie są zagrożone”.

PPK i fundusze rynku prywatnego. O co w ogóle chodzi?

W Ministerstwie Finansów opracowywany był projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem funduszy inwestycyjnych, który po miesiącach konsultacji trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Reforma ma na celu m.in. otwarcie funduszy emerytalnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych na inwestycje na rynku prywatnym. Przepisy nie zostały jeszcze przyjęte przez rząd, ani nie trafiły pod obrady parlamentu.

Pieniądze uczestników PPK inwestowane są już m.in. w akcje oraz obligacje. Ale możliwości na rynku jest więcej i właśnie takiej dywersyfikacji miałyby dotyczyć zmiany.

„Nie chodzi o to, że pieniądze z PPK zostaną zabrane uczestnikom i przeznaczone przez państwo na określone inwestycje. Propozycja dotyczy poszerzenia możliwości, w jaki sposób fundusze PPK mogą inwestować część zgromadzonych środków” – napisano w komunikacie na portalu mojePPK.pl.

W proponowanej ustawie znalazł się przepis pozwalający na inwestycje z PPK w fundusze rynku prywatnego. Takie instrumenty zostały niejako dołączone do już istniejących w ustawie lokat w fundusze inwestycyjne zamknięte. Zgodnie z przepisami - te inwestycje nie mogą przekroczyć 10 proc. aktywów PPK.

Skąd więc w całej dyskusji wzięła się kwestia energetyki? Fundusze rynku prywatnego inwestują w aktywa, które nie są w obrocie giełdowym. Mogą więc to być przedsięwzięcia związane z energetyką. Ale też nie muszą. Przede wszystkim nawet jak zmiany zostaną wprowadzone, to zarządzający funduszem nie musi zdecydować się na takie inwestycje. Dla użytkownika zmiana też nie przynosi zmian w kwestii np. wypłacania środków.

„Najważniejsze pozostaje więc bez zmian: PPK nadal jest programem prywatnego oszczędzania, a pieniądze zgromadzone na rachunku PPK należą do uczestnika. Dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób fundusze mogłyby inwestować część tych środków, a nie tego, kto jest ich właścicielem” - zapewnia portal mojePPK.pl.