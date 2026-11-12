Do katastrofy doszło w centralnej części Brooklynu, na obszarze, na którym znajdują się głównie budynki mieszkalne. Zgłoszenie o zawaleniu się budynku pojawiło się w środę ok. godziny 16 czasu lokalnego (w Polsce była to 22.00).

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Katastrofa budowlana w Nowym Jorku: Obok budynku, który się zawalił, znajduje się plac budowy

Nowojorska straż pożarna podała, że spośród 17 osób rannych cztery są w stanie krytycznym, 12 jest w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jedna (strażak) odniosła mniej poważne obrażenia. Wśród rannych jest siedmioro dzieci.

Jak dotąd spod gruzów budynku wyciągnięto co najmniej cztery osoby. Trwa przeszukiwanie miejsca katastrofy, pod gruzami budynku nadal mogą być uwięzieni ludzie.

W bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego budynku znajduje się plac budowy. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy. Przedstawiciel straży pożarnej poinformował, że na parterze budynku, który się zawalił, znajdował się sklep, a na wyższej kondygnacji co najmniej jedno mieszkanie.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani mówiąc o trwającej na miejscu katastrofy akcji ratunkowej, podkreślił, że jest to duże wyzwanie ze względu na „dynamicznie zmieniającą się sytuację”. – Ratownicy muszą poruszać się wśród niestabilnych ruin, a pod powierzchnią znajdują się niebezpieczne puste przestrzenie – podkreślił, dodając, że „właśnie do takich akcji ratowniczych szkoli się nowojorska straż pożarna”. W akcji ratunkowej, według słów Mamdaniego, bierze udział ok. 250 strażaków.

Mieszkaniec zawalonego budynku: Żona zadzwoniła do mnie, gdy wraz z dziećmi znalazła się pod gruzami

Ahmed Tigani, szef nadzoru budowlanego w Nowym Jorku, nie przesądzając o przyczynach katastrofy stwierdził, że gdy trzypiętrowy budynek się zawalił, pracownicy budowlani na sąsiedniej, niezabudowanej działce, prowadzili wykopy pod nowy budynek.





W wyniku katastrofy ucierpiał także budynek, który sąsiadował z zawalonym i który dzielił z nim ścianę. W wyniku zawalenia się tej ściany wnętrze sąsiedniego budynku zostało odsłonięte.

Jeden z mieszkańców budynku, który się zawalił, Anderson Velez, w rozmowie z „New York Post” relacjonował, że był w pracy, gdy zadzwoniła do niego żona i powiedziała, że ona i dwójka ich dzieci w wieku 7 i 2 lat są uwięzieni pod gruzami. – Zadzwoniła do mnie, gdy budynek się zawalił, a ona znalazła się pod gruzami. Krzyczała, by ktoś pomógł wydostać mojego syna, a potem połączenie się zerwało – mówił. Velez dodał, że później dowiedział się, iż jego rodzina jest wśród osób, które udało się bezpiecznie wydobyć spod gruzów budynku.