Do katastrofy doszło w centralnej części Brooklynu, na obszarze, na którym znajdują się głównie budynki mieszkalne. Zgłoszenie o zawaleniu się budynku pojawiło się w środę ok. godziny 16 czasu lokalnego (w Polsce była to 22.00).

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku: Obok budynku, który się zawalił, znajduje się plac budowy

Nowojorska straż pożarna podała, że spośród 17 osób rannych cztery są w stanie krytycznym, 12 jest w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jedna (strażak) odniosła mniej poważne obrażenia. Wśród rannych jest siedmioro dzieci. 

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Jak dotąd spod gruzów budynku wyciągnięto co najmniej cztery osoby. Trwa przeszukiwanie miejsca katastrofy, pod gruzami budynku nadal mogą być uwięzieni ludzie. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego budynku znajduje się plac budowy. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy. Przedstawiciel straży pożarnej poinformował, że na parterze budynku, który się zawalił, znajdował się sklep, a na wyższej kondygnacji co najmniej jedno mieszkanie.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani mówiąc o trwającej na miejscu katastrofy akcji ratunkowej, podkreślił, że jest to duże wyzwanie ze względu na „dynamicznie zmieniającą się sytuację”. – Ratownicy muszą poruszać się wśród niestabilnych ruin, a pod powierzchnią znajdują się niebezpieczne puste przestrzenie – podkreślił, dodając, że „właśnie do takich akcji ratowniczych szkoli się nowojorska straż pożarna”. W akcji ratunkowej, według słów Mamdaniego, bierze udział ok. 250 strażaków. 

Mieszkaniec zawalonego budynku: Żona zadzwoniła do mnie, gdy wraz z dziećmi znalazła się pod gruzami

Ahmed Tigani, szef nadzoru budowlanego w Nowym Jorku, nie przesądzając o przyczynach katastrofy stwierdził, że gdy trzypiętrowy budynek się zawalił, pracownicy budowlani na sąsiedniej, niezabudowanej działce, prowadzili wykopy pod nowy budynek.


W wyniku katastrofy ucierpiał także budynek, który sąsiadował z zawalonym i który dzielił z nim ścianę. W wyniku zawalenia się tej ściany wnętrze sąsiedniego budynku zostało odsłonięte. 

Jeden z mieszkańców budynku, który się zawalił, Anderson Velez, w rozmowie z „New York Post” relacjonował, że był w pracy, gdy zadzwoniła do niego żona i powiedziała, że ona i dwójka ich dzieci w wieku 7 i 2 lat są uwięzieni pod gruzami. – Zadzwoniła do mnie, gdy budynek się zawalił, a ona znalazła się pod gruzami. Krzyczała, by ktoś pomógł wydostać mojego syna, a potem połączenie się zerwało – mówił. Velez dodał, że później dowiedział się, iż jego rodzina jest wśród osób, które udało się bezpiecznie wydobyć spod gruzów budynku. 