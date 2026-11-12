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Po kryzysie wokół TK coraz więcej niezdecydowanych. To byłaby piąta siła

Kryzys wokół TK nie zmienił mocno układu sił między partiami politycznymi. Najbardziej zyskała ta grupa, która nie ma dziś swojej partii – niezdecydowani. Policzyliśmy, ile mandatów miałaby każda z partii – to największy ból głowy Donalda Tuska, jeśli chodzi o polityczną układankę.

Publikacja: 12.11.2026 04:29

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

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Michał Kolanko

Po każdym większym kryzysie wśród partii pojawia się jedno pytanie: kto na tym politycznie zyskuje, a kto traci? Nowy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, jak wygląda wstępny obraz sytuacji po eskalacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, do której doszło w nocy z 30 na 31 października. Obrazy, które obiegły całą Polskę: mobilizacja policji, tłum przed Trybunałem, prezydent wracający z Senegalu i nocą interweniujący w TK, który zdaniem premiera Donalda Tuska rozpoczął już normalną pracę – nie pozostały bez wpływu na poparcie i mobilizację wyborców do głosowania. Jest jedna siła polityczna, która gdyby była partią, stanowiłaby piątą siłę w Sejmie.

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