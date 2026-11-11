Do katastrofy doszło w środę, krótko po godz. 16 czasu lokalnego, w dzielnicy Flatbush. Zawalił się trzypiętrowy budynek przy Flatbush Avenue, który runął na sąsiadujący z nim teren budowy przy Bedford Avenue.

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Według nowojorskiej straży pożarnej (FDNY) pierwsze zgłoszenie wpłynęło o godz. 16.01. Na miejsce skierowano liczne zastępy ratownicze. Strażacy przeszukiwali gruzowisko, wykorzystując między innymi piły, psy poszukiwawcze i drony. Z wraku wydobywano poszkodowanych na noszach.

Według policji jedna osoba zginęła na miejscu, a co najmniej dziewięć odniosło obrażenia. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Jedna osoba nadal pozostaje uwięziona pod gruzami, ale utrzymywała kontakt z ratownikami.

Budynek zawalił się przy terenie budowy

Jak informuje Associated Press, katastrofa nastąpiła w miejscu, gdzie prowadzono prace budowlane. W sąsiedztwie zawalonego obiektu znajdował się teren po rozebranym wcześniej jednopiętrowym budynku, na którym trwały prace ziemne i wykopy.

Zawalona konstrukcja odsłoniła wnętrza sąsiedniego budynku, w tym sypialnie i pomieszczenia mieszkalne. Część jego ściany została wyrwana przez spadające elementy konstrukcji.

Na miejscu pracują inspektorzy nowojorskiego Departamentu Budynków. Sprawdzają stabilność konstrukcji w okolicy i uczestniczą w działaniach ratowniczych. Przyczyna zawalenia nie została dotychczas ustalona.

Władze zaapelowały do mieszkańców i kierowców o omijanie skrzyżowania Flatbush Avenue i Bedford Avenue. W okolicy obowiązują zamknięcia ulic i utrudnienia w ruchu.