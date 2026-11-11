Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 17 u zbiegu ulic Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego, niedaleko placu Wolności. Policjantka z wydziału ruchu drogowego, zabezpieczająca obchody, zwróciła uwagę na mężczyznę trzymającego przedmiot przypominający niewielki nóż. Ruszyła za nim i powiadomiła pozostałych funkcjonariuszy.

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Mężczyzna wszedł do jednej z kamienic, gdzie został zatrzymany. Jak przekazał podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, przy zatrzymanym znaleziono składany nóż oraz substancje pochodzenia narkotycznego.

– W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał – poinformował policjant.

Jak informuje policja nikt nie został poszkodowany. Funkcjonariusze nie otrzymali również zawiadomienia, by zatrzymany komukolwiek groził. Mężczyzna przebywa na komisariacie. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.