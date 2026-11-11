Jak czytamy w Starym Testamencie: „Nie ma nic nowego pod słońcem”. Historia nieustannie zatacza koło, zmieniają się jedynie nazwiska. W 1938 r. w Monachium mocarstwa zachodnie, próbując udobruchać Adolfa Hitlera, zgodziły się na oddanie III Rzeszy czeskich Sudetów. Dzisiaj najważniejsze mocarstwo świata szuka w Abu Zabi pomysłu na zaspokojenie rozdętego ego Władimira Putina. Różnica polega jedynie na tym, że rosyjski dyktator nie tylko już dokonuje podbojów terytorialnych, ale także posiada największy arsenał nuklearny na świecie. I wygląda na to, że ten fakt od początku przesądzał o polityce Zachodu wobec wojny: utrzymać Ukrainę na powierzchni, ale nie pomóc jej dopłynąć do brzegu.