Uff, najgorsze minęło. W tym roku żadnego kolejnego przeglądu ratingów wiarygodności kredytowej Polski już nie będzie. Przed nami parę miesięcy spokoju do momentu kolejnego prześwietlania polskich finansów. Ale to tylko pozorny spokój, zasadniczy problem nie znika, wręcz będzie coraz bardziej widoczny, choć w tym roku podatkowe wpływy idą lepiej od przewidywań.

To pozwoli według ministra finansów mieć nieco niższy od planowanego deficyt finansów publicznych. Piątkowa informacja od Andrzeja Domańskiego wyprzedziła tę z agencji ratingowej S&P, która obniżyła perspektywę polskiego ratingu. Ta zaś zwróciła wyraźnie uwagę, że ostateczne salda finansów publicznych w poprzednich latach były wyższe niż pierwotnie zakładane.