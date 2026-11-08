Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Radosław Ditrich: SAFE był i jest dla nas korzystny. Nie dajcie się zwieść

Media społecznościowe rozgrzała informacja o tym, że przez umocnienie się euro, wartość naszej pożyczki wzrosła o 8 mld zł. To ma oznaczać, że kredyt na wojsko będzie droższy. Czy to powód do obaw?

Publikacja: 08.11.2026 10:10

Dzięki instrumentowi SAFE możemy dokonać kolejnych zakupów BWP Borsuk.

Dzięki instrumentowi SAFE możemy dokonać kolejnych zakupów BWP Borsuk.

Foto: MON

Reklama
Reklama
Reklama

Radosław Ditrich

Wszystko zaczęło się od publikacji w „Fakcie”. Przeczytać w niej mogliśmy, że według Piotra Kuczyńskiego, analityka Domu Inwestycyjnego Xelion, „dług w przeliczeniu na złotówki związany z uruchomieniem europejskiego instrumentu tylko w ciągu pół roku zwiększył się o ok. 8 mld zł”. Chodzi oczywiście o instrument SAFE, który ma posłużyć do finansowania modernizacji naszej armii. W następnym zdaniu czytamy, że „to nie wszystko – sama pożyczka jest też obecnie wyżej oprocentowana niż jeszcze kilka miesięcy temu. Mamy nowe dane”.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama