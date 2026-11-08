Wszystko zaczęło się od publikacji w „Fakcie”. Przeczytać w niej mogliśmy, że według Piotra Kuczyńskiego, analityka Domu Inwestycyjnego Xelion, „dług w przeliczeniu na złotówki związany z uruchomieniem europejskiego instrumentu tylko w ciągu pół roku zwiększył się o ok. 8 mld zł”. Chodzi oczywiście o instrument SAFE, który ma posłużyć do finansowania modernizacji naszej armii. W następnym zdaniu czytamy, że „to nie wszystko – sama pożyczka jest też obecnie wyżej oprocentowana niż jeszcze kilka miesięcy temu. Mamy nowe dane”.